菜鳥長期戰略合作卡塔爾航空貨運　CEO：中歐核心貨運航班將倍增

阿里巴巴（9988）旗下業務接二連三公佈新動向，菜鳥今日（10日）在2025年全球智慧物流峰會上，宣佈與國際頂尖航空貨運企業卡塔爾航空貨運，開啟長期戰略合作，全面升級雙方夥伴關係，共同提升跨境電商物流體驗。



菜鳥指出，將每周中國至歐洲核心航線的貨運航班增加一倍以上，提升運力密度、增強航班穩定性和艙位保障。



本財年以來 外部訂單增長超過200%

菜鳥集團首席執行官萬霖表示，本財年以來（即4月至今）菜鳥海外本地服務外部訂單增長超過200%，目前深耕9個海外市場。公司指，正在提升航空網絡和包機航線，增強歐向、拉美、東南亞等重點市場幹線。加大C2G全球5日達路向，新增6個國家路向和5個自然日送達。

此外，菜鳥還會增加G2G跨境網絡覆蓋，泛歐、中東網絡提供最快3日達服務。在與電商平台的合作方面，菜鳥還將擴展海外電商平台，例如接入南美最大跨境電商平台。萬霖表示，菜鳥跨境物流網絡已通達200個國家和地區，在全球100多個口岸智能清關。

全球電商增速放緩 惟滲透率仍有增長空間

在電商的發展方面，萬霖提出，全球電商整體的增長速度在放緩，但對長期前景保持樂觀。目前全球電商的增速縮至8%，今年5月頭部跨境電商的美向單量按月下降45%，不過經歷劇烈的不確定的變化，目前已漸趨平穩。

不過電商的滲透率還在提升，例如電商在中國已有50%的滲透率，但是還能有2%的滲透率提升，對於2024到2027全球電商滲透率預測，萬霖指出，拉丁美洲、東南亞等滲透率較低，不足15%的市場，相信可保持更高的，約5%的增速。此外，伴隨B2B和B2C融合，即時零售爆發，亦會有更多機遇。

他續指，目前物流需求變化從單一模式到組合模式。在AI技術加持下，數智物流與無人物流在加速。從預設人工到預設無人，自動化從分段替代走向端到端。此外，並不局限於短期競爭，物流無人車賽道更寬更長。

卡塔爾航空貨運：合作強化在中國市場影響力

針對今次合作，公司指，此舉將為速賣通等跨境電商平台和商家，提供更靈活的發貨時間選擇和更強的履約確定性，幫助其從容應對大促高峰，提升海外消費者購物體驗。

萬霖進一步指出，繼2023年率先推出「全球 5 日達」跨境物流快線產品後，菜鳥不斷反覆運算升級產品能力。此次關鍵航線運力的增強，將助力菜鳥為客戶提供更快、更穩、更具競爭力的國際物流服務，持續鞏固其在跨境電商物流領域的領先優勢。

卡塔爾航空貨運首席貨運官Mark Drusch（馬克·德魯施）表示，中國是全球最重要的交易夥伴之一，也是航空貨運需求的核心來源。此次強強聯合，不僅回應了全球電商的快速增長需求，也將強化我們在這一全球最繁忙、最具戰略意義貿易通道中的市場影響力。