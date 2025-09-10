阿里巴巴大動作揭曉！　推「高德掃街榜」並發放逾10億元消費補貼

阿里巴巴（9988）網傳的大動作揭曉，公司指出，高德發佈由AI驅動的「高德掃街榜」，是業內首個基於用戶行為產生的線下餐飲及生活服務榜單。



公司今次啟動「煙火好店支持計劃」，通過發放超過10億元人民幣出行及消費補貼，目標每天為線下餐飲及其他服務業多帶去1,000萬客流。



「掃街榜」已覆蓋國內超過300個城市

阿里巴巴指出，「掃街榜」已在高德APP首頁上線，是高德繼上月全面AI化後的又一重磅發佈。目前，「掃街榜」已覆蓋國內超過300個城市，涵蓋160萬個線下服務商家。「掃街榜」以餐飲美食為切入點，涵蓋吃喝玩樂、出行及酒店旅遊等各生活服務領域，呈現線下商家的真實受歡迎程度。

目前高德的日活躍用戶高達1.7億，日均有超過1.2億次生活服務相關AI搜索，導航前往1,300萬個生活服務目的地。

高德地圖首席執行官郭寧承諾「掃街榜」將永不商業化，真實是榜單的核心生命力，榜單的核心是真實反映用戶的選擇。他表示，提升消費信任一定有助於提振消費信心，有助於讓商家專心經營、顧客安心消費，讓線下服務業更健康可持續發展。

市場分析：有望為到店消費場景帶來增長

阿里巴巴集團首席執行官吳泳銘在最新業績電話會議提到，高德地圖全面AI化，將空間智能普及至瞬息萬變的現實場景，並有機會通過AI升級成為未來生活服務的重要新入口。

有市場分析認為，阿里明確購物與生活服務融合的大消費平台，是阿里的兩大歷史性戰略機遇之一。高德有機會通過AI升級成為未來生活服務的重要新入口，掃街榜的推出將進一步完善其線下消費服務，加強高德到店業務的心智和競爭力，未來為阿里在到店消費場景帶來增長。