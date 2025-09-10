鋰業股向下　天齊瀉近9%　寧德時代旗下鋰礦據報將提早復產

多隻鋰業股今早下挫，《彭博》引述知情人士稱，寧德時代（3750）料將早於預期啟動梘下窩鋰礦復產。寧德時代今早曾高見442.4元，最新報432元，升0.2%，成交額為3.17億元。



報道引述知情人士透露，寧德時代料將早於預期啟動梘下窩鋰礦復產，並正在積極準備。該公司高管在周二早些時候的會議上對員工指出，要為恢復該鋰礦的運營做好準備，並召回停產後被分配到其他崗位的一線員工。

不過據《期貨日報》報道，寧德時代此次召開會議，給內部的辦證小組下達任務目標，爭取能夠在今年11月完成梘下窩的復產工作。但能否如期達成復產目標，尚未有定論，後續或根據實際推進情況進行靈活調整。

業內人士提醒稱，在梘下窩項目真正確定復產日期之前，市場可能有各類與「復產」相關的消息傳出，建議投資者理性看待各種市場消息，理性持倉，切忌過度依賴各類消息來參與交易，從而避免情緒回落帶來的價格調整風險。

受到有關消息拖累，贛鋒鋰業（1772）最多挫8.7%，低見33.3元，最新報34.02元，挫6.7%，成交額為6.97億元。

天齊鋰業（9696）低見39.56元，最新報39.58元，跌8.8%，成交2.62億元。