中信里昂指中資股未見大範圍過熱　料內地加大反內捲力度

中信里昂指出，本輪中資股升市由流動性推動，卻未見有大範圍過熱現隊；認為帶動股市上揚的板塊將繼續領先，同時預期內地「反內捲」政策力度將會提升，建議從三方面發掘「反內捲」相關股份。



中信里昂中國策略師李世豪認為，無論是在岸或離岸中資股市場，現時均沒有出現大範圍過熱現象，過熱情況僅限於個別板塊。他解釋，內地至今尚未達致全民參與股市的程度，A股熱度仍處於健康水平。

股市由流動性推動

李世豪估計，近期流入股市的資金主要來自高淨值個人投資者，鑑於內地主動型基金過去數年表現相對跑輸ETF，這些投資者將原來投資於岸主動型基金的資金，轉移至ETF或私募基金。

本輪中資股升市主要由流動性推動，中信里昂料領升板塊會繼續領先，直至本輪升浪結束。該行呼籲投資者留意中證監未來就資本市場所發表的言論，包括會否提及「慢牛」、「理性投資」等字眼。

在「反內捲」方面，李世豪料當局將升級「反內捲」政策力度，認為投資者可從三方面發掘「反內捲」相關股，分別是行業新增產能有否放緩、潛在政策干預的可能性，以及海外市場份額增長。

淘寶閃購和美團外賣。（澎湃新聞）

料外賣行業內捲情況難扭轉

不過，對於外賣行業的「內捲」情況，他則坦言難以逆轉，因為外賣行業全屬民企，即使政府作出口頭干預，但在市場經濟的力量下，相信價格戰仍會持續下去。