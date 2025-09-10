兩融餘額首破2.3萬億元人民幣 滬深股市今早輕微上揚｜A股
撰文：張偉倫
出版：更新：
近期內地股市交投相當暢旺，滬深兩市已連續多日成交額超過2萬億元（人民幣‧下同）。作為反映股市投資熱度的兩融餘額，更首次超過2.3萬億元。
數據顯示，截至2025年9月9日，融資餘額達2.3035萬億元，單日增加近60億元。
上證企穩3800點
至於今日A股市場表現，滬深股市今早上揚，上證最新報3814點，升7點；深成指數最新報12536點，升25點；滬深300指數最新報4438點，升2點。
新股王寒武紀（上海﹕688256）獲中證監批准進行定向增發，今早升1.8%。
「果鏈」藍思科技跌近1%
蘋果已於今日凌晨公布新一款iPhone，作為供應商之一的藍思科技（深圳﹕300433）跌0.9%。
金融股偏軟，工行A股（上海﹕601398）跌0.4%。
上證失守3800點 果鏈概念股藍思科技瀉近9% 金融股偏軟｜A股蘋果9月9日舉行新產品發佈會 供應商藍思科技破頂 飆13.6%內媒﹕多家中資銀行股 8月起獲大股東及高級管理層增持｜A股中芯擬收購中芯北方49%股權 將發行A股支付代價A股年內累升14% 彭博﹕內地或推遲放寬貨幣政策新股王寒武紀再瀉半成 曾失1200元人民幣 滬深股市早段揚｜A股