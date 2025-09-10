外媒︰銀行考慮接管施羅德旗下紅磡海名軒物業　涉貸款未如期還款

本港商業地產市道疲弱，投行也「中槍」。《彭博》引述知情人士透露，施羅德﹙Schroders﹚旗下地產投資部門涉及一筆紅磡海名軒三層商業樓面貸款，未能在原定到期日償還。貸款方交通銀行(香港)正在評估處理這筆貸款的各種方案，包括可能要求立即還款及強制執行。

報道指，與許多其他金融機構一樣，施羅德利用特殊目的工具(SPV)作為借款人，為其香港房地產資產融資。一旦出現問題，貸款人的主要選擇是接管相關抵押品，即使其價值不足以彌補未償債務。

2020年「入市」 惟房產現金流未達預期

翻查資料，施羅德兩項資產已被銀行債權人接管，包括北角和富商場，而紅磡海名軒或遭遇同一下場。

報道稱，施羅德的三個問題資產是其Pamfleet投資組合的一部分；2020年新冠疫情和香港社會動盪的衝擊之際，施羅德取得Pamfleet的股權。被收購時，Pamfleet管理的資產規模達11億美元，施羅德當時表示，該次收購將增強其在亞洲房地產市場的專業能力。

據知情人士透露，這些房產產生的現金流未能達到預期。

在這三處房產中，第一個遇到問題的是位於尖沙咀的服務式公寓大樓Nate，該樓盤於7月進入破產管理程序。後來，有買家同意支付2.72億港元收購，較施羅德當初5.3億港元的買入價折價49%。一位知情人士表示，Nate的入住率在2019年香港抗議活動期間下降，之後則因香港經濟不振也未回升。

值得一提，上述紅磡海名軒三層商業樓面，施羅德基金今年初曾委託仲量聯行進行拍賣。