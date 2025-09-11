深成半日揚逾2%　寒武紀飆11%　大摩﹕逾9成美投資者願加碼投A股

A股今日（11日）早段呈現先跌後升走勢，其中深成指數更勁升逾300點或2%。上證中午收市報3855點，升42點或1.1%，深成報12887點，升330點或2.6%，滬深300指數報4254點，升1.8%。



寒武紀領晶片股上揚

晶片股普遍上揚，新股王寒武紀（上海﹕688256）表現強勁，半日飆10.8%，報1,409.98元人民幣。華虹公司（上海﹕688347）升7.3%，復旦微電（上海﹕688385）升5.2%。

至於蘋果供應商之一的藍思科技（深圳﹕300433）升0.3%。

金融股走勢個別，工行A股（上海﹕601398）跌0.7%，平保A股（上海﹕601318）升0.9%。

大摩﹕美投資者對A股興趣4年最高

另一方面，摩根士丹利表示，鑑於中國在部分科技領域的全球領先地位、中國穩經濟的舉措以及流動性改善和政府對股市的呵護，美國投資者對中國市場的興趣升至2021年以來的最高水平。

《路透》引述摩根士丹利報告中指出，無論在指數層面還是在特定主題與結構性機會方面，投資者對中國市場的興趣都非常高；近期與該機構會面的投資者中，超過90%明確表示願意提高對中國的敞口，這是中國股市2021年初見頂以來該行觀察到的最高水平。

大摩指出，多重因素共同推動投資意願的上升，投資者認可摩根士丹利自今年早些時候以來對中國更為建設性的觀點，以及其自6月起對A股的超配建議和相關主題性機會。

部份科研領域領先全球

其他原因還包括中國在部分科技領域（如類人形機器人/機器人以及生物科技/藥物研發）處於全球領先地位，使得參與中國市場成為必要；中國政策制定者正在以漸進方式採取一系列有助於穩定經濟的小步措施，並明確有意呵護股市，因此最糟糕的時期可能已經過去。

另外，中國市場的流動性狀況已顯著改善，有望幫助行情維持更久；從當前高度偏向美國的資產配置中進行多元化的需求正在上升。