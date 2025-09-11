禾賽科技中午已截飛　傳9.5萬人認購　超購約170倍｜新股IPO

內地激光雷達（LiDAR）生產商禾賽科技（2525）今日中午已截至公開認購，據市場消息透露，其已錄得170倍超額認購，涉及資金669億元，有9.5萬人認購。



其後《IFR》引述消息報道，禾賽科技計劃將上市發行價定在每股212.8元，籌資至少36.2億元。

禾賽科技於9月8日至11日招股，初訂發行1,700萬股B類普通股，10%用於公開發售。禾賽科技每手為20股，發售價將不高於228元，一手入場費約4,606元。以初訂發行股數計，禾賽科技計劃集資最多38.8億元。

禾賽科技不設強制回撥機制，保薦人兼整體協調人可酌情將發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售﹐最多可增至255萬股，即初步發行量的15%。

該公司在招股書中已表明，最終發售價將參考定價日或之前最後1個交易日美國存託股份在納斯達克的收市價釐定，最高價為228元。