阿里巴巴再抽升6%　傳用自研芯片訓練AI模型　領恒指高開453點

阿里巴巴（9988）愈升愈有，市場傳聞公司已開始使用自主設計的芯片訓練其AI模型，兼之以發佈下一代更高效的模型，公司隔夜美股收升8%。今日（12日）港股承繼其升勢，高開5.9%，報151.7元。



恒指今日高開453點或1.7%，報26539點；科指升115點或2%，報6004點。



阿里百度傳用自研芯片訓練AI 百度亦揚4％

市場傳聞，阿里及百度（9888）已開始使用自主設計的晶片訓練其AI模型，部分替代了英偉達Nvidia生產的產品。百度亦升3.8%，報110.5元。報道指出，自今年初以來，阿里已在為小型模型使用自研芯片；而百度則在嘗試用其昆侖 P800 晶片訓練新版文心一言（Ernie）AI模型。

與此同時，阿里巴巴旗下通義千問發佈了下一代基礎模型架構Qwen3-Next，並開源了基於該架構的Qwen3-Next-80B-A3B系列模型。

阿里擬發32億美元零息可轉換優先票據

另外，阿里巴巴稍早前亦公布發行約32億美元（約249.6億港元）、2032年到期的零息可轉換優先票據，集資所得主要用於增強雲基礎設施，包括擴大數據中心、升級技術及優化服務以滿足增長需求。

阿里巴巴

內媒：「高德掃街榜」首日即超越大眾點評

阿里近日動作不斷，旗下高德地圖推出業內首個基於用戶行為數據生成的線下餐飲及生活服務榜單「高德掃街榜」，內媒消息指，推出當日使用「高德掃街榜」的用戶已超過4000萬人。

根據QuestMobile數據顯示，今年8月美團（3690）旗下大眾點評的日均活躍使用者規模為3260.57萬。意味「高德掃街榜」僅用1日時間，在用戶數目上已超越大眾點評，成為內地最大的美食榜。