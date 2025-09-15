B仔股藥捷安康再破頂　全日升115%　上市不足3個月累飆30倍

上市不足3個月的生物製藥公司藥捷安康（2617）今日股價再度飆升，升幅曾高達124%報431.4元，再創上市新高，收市報415元，升115.58%，市值升破1,251.9億元。全日成交37.06億元。



自6月23日上市至今，不到3個月時間，藥捷安康股價（較IPO價格13.15元）累計升幅超30倍。



藥捷安康是一家以臨床需求為導向、處於註冊臨床階段的生物製藥公司，專注於發現及開發腫瘤、炎症及心臟代謝疾病小分子創新療法。公司的核心產品Tinengotinib是一種處於註冊臨床階段、自主發現及開發的獨特MTK抑制劑，可靶向治療若干復發或難治、耐藥實體瘤。

藥捷安康9月10日公佈，公司核心產品替恩戈替尼聯合氟維司群治療經治失敗的激素受體陽性（HR+）且人表皮生長因數受體2陰性或低表達（HER2-）的復發或轉移性乳腺癌II期臨床試驗，已於2025年9月10日獲得了中國國家藥品監督管理局的臨床默示許可。

康方逆市挫半成

其他生物醫藥股方面，其他生物醫藥股方面，中生製藥（1177）升1%，石藥（1093）升1.8%，翰森製藥（3692）升1.9%，藥明生物（2269）升6.5%。

不過信達生物（1801）跌2.3%，金斯瑞（1548）跌1.9%，康方生物（9926）挫4.9%。

醫藥股藥捷安康再次獲投資者追捧。（視覺中國）

恒指全日升58點

大市方面，恒指收市報26446點，升58點，成交額2,901億元。