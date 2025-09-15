美股｜道指收漲49點　納指標指破頂　Tesla與Alphabet齊飆

美國聯儲局即將召開議息會議，加上中美經貿會談就TikTok問題達成基本框架共識，美股周一（9月15日）造好，其中納指及標指再創收市新高。另外，Tesla在行政總裁馬斯克（Elon Musk）斥資10億美元買入股票後，公司股價造好，日內最多漲7.51%，至收市漲3.56%。



2025年9月3日

本港時間9月16日

【04:20】Alphabet升4.5% 蘋果Amazon 微軟漲逾1%

道指收市報45,883.45點，升49.23點或0.11%；納指收報22,348.75點，漲207.65點或0.94%；標普500指數收報6,615.28點，升30.99點或0.47%。 、

重磅科技股方面，Google 母公司Alphabet升4.53%，公司市值首達3萬億美元。Nvidia因被中國市場監管機構依反壟斷法調查，股價曾跌1.86%，至收市跌幅收窄至0.04%。另外，Amazon漲1.44%，為升幅最大道指成份股；蘋果公司（Apple）升1.12%、微軟亦漲1.07%。

【04:02】中概股指數收升0.87%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升0.87%，盤中曾創下2022年2月以來新高。其中，阿里巴巴漲1.93%。

2022年3月22日

【03:56】美元指數下跌 現貨金價再創新高

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數下跌，在匯市尾市收於97.30，跌0.26%。其中，美元兌日圓最新報147.40，跌0.18%。

金價上升 。現貨黃金每盎司最新報3,681.13美元，升38.00美元或1.04%；日內高見3,685.57美元的新高紀錄。

2012年5月8日

【03:55】紐約期油升0.97%

國際油價微升，紐約原油期貨每桶收報63.30美元，漲0.61美元或0.97%。倫敦布蘭特期油收報67.44美元，升0.45美元或0.67%。

【03:30】恒指夜期收報26,523點 高水76點

恒指夜市期指收報26,523點，升44點，較恒指收市26,446點，高水76點，成交18,248張。

2025年7月14日

本港時間9月15日

【22:54】Nvidia跌逾1.5% Alphabet漲逾3%

道指最新報45,958點，升124點或0.27%；納指最新報22,299點，升158點或0.72%；標普500指數現報6,618點，升33點或0.51%。

其中，Nvidia因被中國市場監管機構依反壟斷法調查，股價最新跌逾1.5%。Google 母公司Alphabet則升3.31%。

【22:42】油價升逾1%

油價上揚。紐約原油期貨現時每桶63.45美元，升0.76美元或1.21%；倫敦布蘭特期油每桶報 67.66美元，升0.67美元或1.00%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報114,930.55美元、24小時內約跌0.4%。