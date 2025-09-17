施政報告2025｜樓市政策暫未見驚喜　地產股表現平靜　美聯微升

【施政報告2025/李家超/施政報告】行政長官李家超今日（17日）發表新一份《施政報告》，儘管市場早前曾預期政府或會推出支持樓市的措施，包括調高物業印花稅的徵收門檻，惟施政報告宣讀至今，暫未見影，亦未見其他大措施。事實上，昨日已有消息指出，政府為維持樓市健康穩定及優先保障本地居民住房需求，暫不調整該稅項。

地產股表現不一

截至中午收市，地產股普遍平靜，恒地（0012）下跌1.6%，長實（1113）下跌0.6%；而新地（0016）、新世界（0017）及信置（0083）則分別微升0.4%、0.1%及0.2%。

至於從事物業代理的美聯集團（1200），股價則上升1.4%，午間收報2.12元。

優化「新資本投資者入境計劃」

樓市具體措施，李家超宣布將親自領導「北部都會區發展委員會」，再度表示對北都發展心急如焚並加快推動北部都會區的整體發展。

此外，報告公布了「新資本投資者入境計劃」的優化措施，包括將投資門檻從5,000萬港元降至3,000萬元，以及將非住宅物業投資的可計入價值上限從1,000萬元提高到1,500萬元。