施政報告2025｜推新策促私營參與北都　發展局︰單靠政府不夠力

新一份《施政報告》昨日（17日）出爐，其中北部都會區發展被視為重點項目。財政司司長陳茂波今日（18日）在《行政長官2025年施政報告》相關措施記者會上強調，北部是香港產業發展與革新的重要基地，發展過程要簡化流程、推動發展產業，並採取「多元創新、分階段推進」的策略。政府將通過資金參與、招商引資和訂立合約規範企業行為等方式，主導園區發展以確保政策目標實現。



陳茂波表示，政府將透過「拆牆鬆綁」加快北部都會區發展速度。（梁鵬威攝）

為加速北部都會區發展，政府將成立「北都發展委員會」，下設三個專責工作組，包括由財政司司長任組長「發展及營運模式設計組」；由政務司司長任「大學城籌劃及建設組」；以及由財政司副司長負責「規劃及發展工作組」 。

簡化流程 加速發展

陳茂波表示，政府將透過「拆牆鬆綁」加快發展速度，並加速《北都專屬法例》，包括簡化圖則審批流程、靈活處理跨境程序，以及推行按實補價，目標是在明年中提交立法會審議。同時，政府將調整規劃條例，縮減法定流程，根據產業需求靈活批出土地。此外還將設立「專案統籌辦公室」，督導北都項目審批與執行效率。

另外，他表示政府將提供具吸引力的落戶政策，包括投資優惠政策包和土地資金優惠包。重點受益行業包括人工智能與數據科學、醫療健康與生命科技，其次為先進製造與新能源科技以及金融科技。

陳茂波強調，現階段不會訂立統一的稅務優惠或資金承諾，而是根據企業規模、技術含量、創造就業機會及對香港經濟的貢獻度，為企業「量身訂做」合適條件。他特別指出，關鍵在於形成產業群聚效應，帶動上下游企業共同落戶。

對於北部都會區發展，甯漢豪指出「單靠政府不夠力」。（梁鵬威攝）

甯漢豪：推1.5級開發 延短期租約至21年

發展局局長甯漢豪表示，希望促進私營界別參與北部都會區發展，指出「單靠政府不夠力」。在項目執行方面，目前發展最快的片區是洪水橋23公頃物流園區用地，將於今年第四季招標並採用「雙信封制」。同時，政府將推行分階段開發模式（參考內地「1.5級開發」概念），這是新的舉措，由政府主導挑選合適的商業用地，在5-10年內先興建臨時低矮建築物活化土地，待區域成熟、鐵路通達後再轉為永久發展。

此外，按實補價機制將讓發展商更具彈性，根據實際商業用途投入相應資金，該措施將於明年第一季起適用於全港工商業用地。「尤其宜家發展商資金緊張，我哋最終目係要（項目）成事。」同時，她指出將延長產業用地短期租約從不超過七年至最長21年，並探索「原址換地」安排，以鼓勵私營界別參與。

陳茂波表示北部都會區園區公司為政府全資擁有，其盈利亦全數歸政府。（梁鵬威攝）

北都發展政府全資 盈利彈性處理

關於北部都會區的資金安排，陳茂波表示成立園區公司的第一筆專項撥款需獲立法會批准，但為保持靈活性和彈性，撥款注資不同園區公司後，將由園區公司決定如何運用。他強調園區公司一定是由政府主導產業方向，符合政府招商引資政策。

陳茂波指出，園區公司將建立完善的管治體系，日後董事局會包括政府、業界及公眾代表，發揮監察作用。園區公司每年發布年報，確保運作透明度。北部都會區園區公司由政府全資擁有，盈利也歸政府所有，至於政府會否分紅，則會保留彈性處理空間。

陳茂波表示港福維持全年2-3%經濟增長預測。（梁鵬威攝）

維持全年2-3%經濟增長預測

經濟方面，陳茂波指出本港上半年本地生產總值（GDP）增長約3%，尤其是出口表現亮眼，服務及貨物出口均錄得不錯增長。儘管如此，政府無意調整全年經濟增長預期，維持在2%至3%的區間。這一決策考慮到當前大環境變化較大，包括全球經濟不確定性及金融市場波動，因此採取穩妥的預測範圍，以應對可能出現的外部挑戰。