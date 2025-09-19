阿里系組合拳攻美團　內媒：淘寶閃購聯手餓了麼　將啟餐飲團購

阿里巴巴（9988）旗下高德地圖推出「高德掃街榜」10天後，淘寶閃購和餓了麼，據報將上線到店的商家團購業務，優先做餐飲團購。



三大城市核心商圈試點 此前已內部測試

內媒消息指，淘寶閃購的團購業務將於明日在上海、深圳、嘉興3城多個核心商圈率先啟動試點，此後陸續在全國一二線城市推出。當天是周六，是淘寶閃購即時配送到家業務一周裏的訂單高峰日，也能趕上十一黃金周的客流高峰，與美團（3690）及旗下大眾點評交鋒。

該業務由淘寶閃購和餓了麼提供同一個團購供給，但會同時在淘寶、支付寶、高德3個阿里體系最大的流量端上線。

報道指，餓了麼此前就已在上述3個內部的重點城市進行到店業務的內部測試。目前，阿里體系內的到店業務分工上，高德掃街榜做的是大眾點評最初的內容業務，淘寶閃購和餓了麼做的是美團最初的團購業務，這兩個現時仍是分別在做各自業務的獨立團隊，目前還不清楚未來會否像大眾點評與美團合併一樣，共同來做阿里的到店業務。

黃的靈vs藍的贏，美團與餓了麼開打新商戰。

阿里推「高德掃街榜」斥十億補貼 美團「重啟」品質外賣

高德地圖上周宣布，推出業內首個基於用戶行為數據生成的線下餐飲及生活服務榜單「高德掃街榜」，並發放逾10億元人民幣補貼，鼓勵用戶到店消費。

美團大眾點評正式「重啟」品質外賣服務，通過B端自研大模型，結合海量真實評價數據分析用戶需求，進一步剔除非真實點評數據，以「AI+真實高分」為用戶提供可靠決策。