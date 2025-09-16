彭博﹕馬雲強勢回歸　冀實現讓阿里再次偉大（MAGA）使命

阿里（9988）創辦人馬雲據報已「強勢回歸」公司，並大膽押注及推動人工智能（AI）的發展。



據《彭博》引述消息報道，阿里內部留言板貼着「MAGA」的夢想，亦即讓阿里巴巴再次偉大（Make Alibaba Great Again），並且正由馬雲來實現這項使命。

對京東及美團宣戰發揮影響力

報道指出，馬雲隱形的影響力正逐漸顯現，其中最顯著的可能是阿里進軍人工智能領域，以及向電商巨頭京東（9618）和美團（3690）宣戰。其中，阿里決定斥資高達500億元人民幣補貼，以擊退京東，馬雲發揮了重要作用。

阿里自2023年以來，一直由主席蔡崇信和首席執行官吳泳銘執掌，目前尚未透露馬雲是否以任何官方身份回歸，但他親力親為的程度，是2019年退任主席以來最高。包括協調數十億美元支出、不斷尋求更廣泛的AI進展，並曾甚至試過一日3次向高級經理詢問最新情況。

報道更指出，馬雲曾是中國最富有及最傑出的科技領袖，其回歸備受期待，並被視為中國科技業正在重新獲得北京青睞的訊號。目前尚不清楚北京方面是否明確批准了馬雲的回歸，但今年2月與國家主席習近平握手，已被視為他在國家希望利用AI促進增長之際的回歸標誌。

阿里外賣業務市佔率力迫美團

另一方面，阿里高層正試圖讓馬雲明白，阿里佔據85%市場份額的時代已一去不復返，而馬雲押注阿里的核心商業業務能夠擊敗京東和美團，因為淘寶最近成功奪回市場份額。高盛數據顯示，截至7月，阿里佔據中國外賣市場43%份額，僅落後美團的47%。