紫金黃金國際錄550億孖展認購　超額21倍　國際配售已足額

由紫金（2899）分拆的紫金黃金國際（2259）自上周五（19日）起至本周三（24日）招股，綜合券商資料，紫金黃金國際已借出550.5億元孖展，較公開發售部份集資額24.98億元，超額認購21倍。



紫金黃金國際計劃發行3.5億股，一成於香港作公開發售，發售價為每股71.59元，集資249.8億元，每手100股，一手入費場7231.2元。紫金黃金國際預期將於9月29日掛牌，摩根士丹利、中信証券為聯席保薦人。

去年紫金黃金國際收入29.9億美元，按年升32.2%，母公司擁有人應佔溢利4.8億美元，升108.9%。

紫金黃金國際引入當中包括新加坡主權財富基金GIC、高瓴、貝萊德、瑞銀、橡樹資本、廣發國際等大型機構為基石投資者，合共認購約16億美元，即佔全球發售股份49.9%，據悉，國際配售已獲足額認購。