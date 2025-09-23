領展王國龍今年12月底退任　宋俊彥將出任執行董事

早前已宣布在明年6月底前退任的領展（0823）行政總裁王國龍，將於今年12月底退任。



領展指出，王國龍將於2025年12月31日或之前退任行政總裁、執行董事、財務及投資委員會成員及領展房託之授權代表。同時指出宋俊彥將獲委任為執行董事及財務及投資委員會成員，自2026年1月1日起生效。

領展又指出，王國龍退任後，執行董事﹑首席財務總裁黃國祥，將獲委任及接替其為領展房託之授權代表。

領展主席歐敦勤及行政總裁王國龍。(資料圖片)

未來數月，王國龍將協助順利過渡至臨時領導架構。

宋俊彥及黃國祥組臨時領導架構

領展指出，宋俊彥將與黃國祥共同組成臨時領導架構，以承擔集團行政總裁之職責，並向領展主席歐敦勤及董事會匯報。

待王國龍退任後及於此過渡期間，由領展主席及其他董事委員會主席組成之主席委員會將為董事會提供支援。領展主席及主席委員會將於執行策略及落實主要措施時為執行董事提供監督、支援及獨立非執行指引，確保於此段期間維持適當管治及本集團策略繼續取得進展。為支持該等過渡安排，歐敦勤將按需要增加其在領展事務上投放之時間。

續物色下任行政總裁

領展指出，董事會的獨立成員繼續進行全面的甄選程序尋找下一任集團行政總裁，並將適時進一步更新消息。