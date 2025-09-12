坑口旺場自提點面臨結業　曾爆拼多多貨災　領展：長期欠租將收舖

【拼多多／順豐／自提點／網購】早前拼多多與順豐香港一度終止合作，引起多區自提點塞爆的災情，其中坑口南豐廣場自提點「土星網絡」情況最嚴重，當時需排隊4小時取件。惟該店近日再現取件人龍，有街坊在社交平台稱，排隊取件要花費3小時，直至晚上9時店外的人龍仍然未能清空。



不過，如此深受街坊歡迎的旺場自提點，卻傳出面臨結業消息。根據南豐廣場的業主領展張貼公告指，該自提點因長期欠交租金及管理費，且未經業主同意下非法佔用B119及B133舖位，已就商戶違反租約向法庭申請收回舖位，並強烈建議顧客盡快取件，也不會承擔未能取件引起爭議或損失。此外，目前淘寶或拼多多的自提點列表中，已不見「土星網絡」的地址。



2025年7月9日，坑口南豐廣場一間自提點疑被拼多多貨物「塞爆」，貨品放於走廊。（方保僑提供圖片）

2025年7月9日，坑口南豐廣場一間自提點疑被拼多多貨物「塞爆」。（方保僑提供圖片）

早前拼多多與順豐香港在6月30日一度終止合作，拼多多香港用戶無法再使用順豐近1,200個自提點及自提櫃，惟拼多多繼續維持零元包郵，最終釀成自提點被貨物塞爆的災情。當時坑口南豐廣場自提點「土星網絡」的災情最嚴重，大量貨物「堆積如山」，部份更擺出走廊，一度需排隊4小時取件，不少街坊長時間等待「口黑面黑」，成為城中熱話。

南豐廣場自提點重現排長龍 街坊排隊3小時取件

近日「土星網絡」再次大排長龍，有街坊在社交平台稱，排隊取件需要等待3小時，另有街坊表示，直至晚上9時店外的人龍仍然未能清空，但他們沒有估計排隊的原因為何。

排隊排到去客戶服務部，見到得一個人做嘢，真係嘔血，9點再落去都一樣情況。 將軍澳街坊

有街坊在社交平台表示，坑口南豐廣場自提點晚上9時仍然大排長龍。（FB專頁「將軍澳主場」／Fionna Chui圖片）

南豐廣場辦事處9月10日張貼公告，指該自提點長期欠交租金及管理費，已向法庭申請收回舖位。（方保僑提供圖片）

涉事自提點長期欠交租金及管理費 管理處將收回舖位

不過，如此深受街坊歡迎的旺場自提點，員工做到冇停手，應接不睱，卻傳出面臨結業消息。南豐廣場辦事處於9月10日張貼公告指，「土星網絡」因長期欠交租金及管理費，且未經業主同意下非法佔用B119及B133舖位，已就商戶違反租約向法庭申請收回舖位，法庭執達主任將於短期內依法收回，強烈建議顧客盡快取件，也不會承擔未能取件引起爭議或損失。

記者曾進入淘寶或拼多多的結算頁面，再揀選將軍澳區的自提點，目前列表中已不見「土星網絡」的地址。

2025年7月9日，由於取貨時間過長，部份街坊更自備摺椅等候。（方保僑影片截圖）

領展籲顧客盡早提取貨品以減低風險

管理南豐廣場的領展向《香港01》確認公告的消息，指早前就南豐廣場B119及B133號一間自提點商戶的情況張貼公告，提醒顧客該商戶因長期拖欠租金及非法佔用舖位，領展作為業主已向法院申請收回店舖的判令。鑑於法院執達人員可能隨時展開收舖行動，呼籲顧客盡早提取貨品，以減低風險。