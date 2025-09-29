樓價爆煲　勿忘財仔　影子銀行「窮途」四重奏

新冠疫情過後，香港經濟復蘇步伐不似預期。加上聯儲局自2022年起大幅加息，促使物業市道不斷尋底，住宅物業價格，較2021年高峰期累計跌幅達30%，商用物業跌幅更遠超住宅物業。受到整體大環境疲弱拖累，各行各業發展均受到衝擊，就連早年發展蓬勃的放債人行業亦出現收縮。據《香港01》統計，在過去4年香港共有444間財務公司結業或離場，減少幅度接近18%。



物業市道持續低迷，成為觸發香港放債人行業出現離場潮的主要原因，更有業界人士指出，整個行業已處於「大廈將傾」﹑走進「窮途」，出現這樣的情況與市場上出現「四大元凶」有關。

放債人成莎翁名作角色之一

解構死因前，先來「講故」，講及有關行業歷史及背景。放債行業屬古老行業，放債人透過拆出資金，以滿足企業或個人資金融通需要。不少小說及戲劇，亦有講及有關行業。在莎士比亞的名劇《威尼斯商人》中，主要角色正正是一名放債人。

在香港開埠初期，便有俗稱「大耳窿」﹑即從事高利貸行業人士。至1997年回歸前後，行業受到政府監管，從地下轉至地上，成為目前眾人皆認識﹑俗稱「財仔」的財務公司。

過往財務公司予人較負面印象，同時息口高於銀行，但是生意卻日益蓬勃，原因之一是香港股市及樓市暢旺，吸引不少投資者加入有關行業，業務範疇由私人貸款擴展至物業按揭。據公司註冊數據處顯示，在2021年香港財務公司數目達到2,490間。

財仔殼價較高峰期 大跌逾9成

在行業處於增長期時，部份上市公司亦參與其中，市場上不時會有人「啤殼」，辦齊牌照﹑舖面及戶口等配套，然後高價出售。

有價之餘亦有市。出現有關情況，或因為有意參與者或因種種原因，而無法親自領牌，所以願意斥資數十萬，甚至上百萬元以購入有關牌照。不過近年行業卻走下坡，財務公司牌照價格大跌。據融資協會召集人陳子康指出，「財仔殼」最新價已跌至8萬元，即與高峰期相比大減超過90%。「殼價」大跌之餘，另有數據反映出行業處於收縮期。持牌放債人數目持續下跌，在2024年底持牌人總數為2,110間，較2021年減少380間。在今年6月底時進一步減少至2,046間，即在4年內累計減少444間，數目降至近7年低位。

（資料圖片）

第一重打擊、按揭業務縮水 新貸難借出

出現結業及離場潮，是因為行業經營者面臨四重打擊。第一重打擊，就是樓市轉弱，導致難取得新的按揭貸款需求。《香港01》翻查多間從事借貸業務的上市公司年報，發現私人貸款業務收入相對穩定，按揭貸款業務收入近乎無增長﹑甚至出現2成跌幅。

就以香港信貸（1273）及靄華押業（1319）為例，兩者按揭貸款業務應收款項，按年錄得雙位數跌幅。若與2019年相比，跌幅更接近30%至40%，反映出業務「縮水」。

本港商業物業市場。（視覺中國）

第二重打擊、減值虧損幾乎倍增

至於第二重打擊，就是難向客戶借出新貸款之餘，現有貸款亦面臨壞帳風險。因為物業估值下跌，財務公司手上持有資產價值下跌，其中環球信貸（1669）及靄華押業，皆面對減值虧損及準備增加問題。早前靄華押業旗下的靄華信貸，連同其他3間財務公司，入稟申請人稱「磁帶大王」的陳秉志破產涉及金額為8,000萬元。

從事按揭貸款的財務公司負責人Tommy指出，香港住宅物業價格從高位下跌3成，影響相對輕微，但是工商舖等商業物業。跌幅更為慘烈，部份地區物業價格跌幅更高達80%至90%，導致不少過往獲物業作抵押品的貸款，陷入資產不抵債的風險。

他又指出公司向客戶提供的貸款，為物業價值的60%，但是目前物業跌幅已超過60%，近乎每件資產也出現資不抵債情況。不論是否收回物業也有問題。Tommy又透露近半提供工商業物業用作抵押的借款人，都要面臨被call loan（催收債款）。

經濟不景市道差，不少商舖空置或招租。

第三重打擊、銀行收緊工商舖按揭令變現難

至於第三重打擊，就是面對資不抵債之餘，銀行收緊對工商物業按揭要求，促使問題惡化。Tommy指出，銀行不願意向工商物業投資者或抵押者提供貸款，將問題惡化。他又指出就算銀行願意提供貸款，利率是以最優惠利率（P）+2厘計算，即超過7厘，導致財務公司收回物業後，難以在市場放售。他進一步指出當物業收回來時，不是價錢已跌至相當低殘，就是銀行不願意為買家提供資金或者利率過高，導致買家無法承接，結果工商業物業市道，流動性出現枯竭。

從事按揭中介的星之谷指出，現時願意承接工商舖按揭的銀行不多，同時貸款條件較為保守，以往銀行會容許申請人，選擇H按計劃或是P按計劃。可是目前大多數銀行只會提供P按，僅有少部份銀行提供H按，P按計劃實際利率介乎4厘至6.625厘，H按實際利率約4.5厘。

不過星之谷認為銀行取態，並非工商物業出現流動性枯竭主要原因，最重要仍然是供求問題。相對於住宅物業，工商物業較難易手，因此銀行審批時，才會採取較保守態度。

第四重打擊、港府擬推「信資通」 業界憂經營成本大增

至於第四重打擊，是政府計劃推行放債人須定期向信資通，提供借款人信貸資料。政府為了加強監管，在今年6月時展開公眾諮詢，諮詢文件內指出，計劃規定所有持牌放債人須定期向「信資通」提供其借款人的個人信貸資料，以改善行業。加強監管理應是好事，但是業界卻擔心會導致經營成本大增。

陳子康指出，對於有關建議業界原則是支持。可是其高昂的門檻及人手要求，卻讓許多中小型財務公司卻步。陳子康指出採用「信資通」入場費約60萬元，當中包括18萬元審計費用，以及40萬元服務商費用，同時每年需要繳付2萬元費用。可是目前大部份財務公司採用的TE信貸資料，每年支付費用為2萬元。

另一方面，亦需要安排專門人手負責「信資通」資料輸入，預料營運成本將會大增。

他進一步指出，若政府規定所有持牌放債人，需要定期向信資通提供信貸資料。在只能提供資料，可是卻無權使用「信資通」資料情況下，擔心未能即時反映出個人信貸紀錄，令個人全面估貸紀錄出現差異，影響銀行或財務公司批核。

他建議政府提供有效加入「信資通」方法，例如分階段讓不同規模的財務公司，以較合理費用加入，便能更有效地得到全面信貸紀錄。陳子康指出目前是行業30年以來最差的時期，並以「大廈將傾」來形容。在過去三年香港失業率，及破產數字持續上升，導致不少財務公司對前景感到悲觀。在加強監管同時，如何確保放債人行業健康發展，並避免將有需求的人士推向非法借貸市場，成為政府和業界需解決的問題。