華為合作伙伴　奇瑞汽車傳認購200手穩中一手　以上限定價

與華為合作生產智界S7及R7電動車﹑內地電動車生產商奇瑞汽車（9973）將於明日（25日）掛牌。公司公佈初步認購結果，據市場消息透露，該股以30.75元定價，認購2萬股穩中1至2手，認購甲尾（10萬股）穩中6至7手，認購乙頭20萬股穩中4至5手。



至於以約4.6億元認購「頂頭槌飛」投資者，則可中322至323手。

奇瑞汽車產品宣傳圖（FB@Chery International）

奇瑞汽車擬發行2.97億股H股，一成在港公開發售，招股價27.75至30.75元，集資最多約91.3億元，每手100股，入場費3,106元，中金、華泰及廣發為聯席保薦人。

該股引入多位基石投資者，包括JSC International Investment Fund SPC（代表ShanRui SP）、HHLR Advisors， Ltd.、上海景林及CICC Financial Trading Limited（就景林場外掉期交易而言）、香港景林、黃山建投、晶匯瑞盈、、Horizon Together、大家人壽、Martis Fund、國軒香港、合肥建匯、中郵理財及星宇香港，投資金額合共約5.9億美元。