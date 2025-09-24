阿里雲棲大會開幕　CEO：資本開支3800億基礎上再增投入　急升4%

阿里巴巴（9988）雲棲大會開幕，公司CEO吳泳銘演講表示，AGI是具備人類公共認知能力的智能系統，並非是發展的終點，只是全新的起點，AI肯定不會止步於AGI, 它將邁向超越人類智能能夠自我迭代進化的超級人工智能行業，稱爲ASI超級人工智能。



資本開支方面，他強調集團資本開支會在3,800億元人民幣基礎上，增加更多的投入。公司股價現升3.8%，報165.5元。



阿里雲

大模型將是下一代操作系統 AI Cloud是下一代計算機

吳泳銘表示，AGI的目標是將人類從80%的日常工作中能夠解放出來。而ASI將作爲全面超越人類智能的系統，有可能創造出一批超級科學家來和潛在的高級工程師。ASI將以難以想象的思路解決現在未被解決的科學工程問題，比如攻克醫學難題，發明新材料，解決可持續能源和氣候問題，甚至未來的風險。

在AGI到ASI的巨大變革中，大模型將是下一代的操作系統，在整個物理世界和數字世界的交互當中，將承載現有操作系統的地位。未來幾乎所有鏈接真實世界的工具接口，都將與大模型進行連接，所有用戶需求和行業應用將會通過大模型相關的工具執行任務。

吳泳銘表示，大模型作爲下一代的操作系統，將允許任何人使用自然語言創造無限多的應用，未來，支撐所有與計算世界打交道的軟件。可能都是由大模型產生的，而不是現在有各個軟件公司創作的商業軟件。此外，AI Cloud是下一代計算機。未來全世界或只會有5、6個超級雲計算平台。