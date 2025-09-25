國泰擬擴展機隊　CEO林紹波﹕就大規模飛機訂單與股東磋商

《彭博》報道，國泰航空（0293）行政總裁林紹波表示，正在與股東就未來十年的另一筆大型規模新飛機訂單進行磋商。



他說，為了滿足下一個十年的擴張需求，國泰需要更多的單通道噴氣式飛機、區域寬體飛機和貨機。

國泰行政總裁林紹波。（鄭子峰攝）

稱真心致力香港及機場發展

林紹波今日（25日）在香港舉行的Routes World 2025大會上表示，正在與股東合作，在未來幾年做出一些決定。他說相信訂單規模將會非常大，因為國泰真心致力於香港和香港國際機場的發展。

國泰的最大股東是太古（0019）和中國國航（0753），根據最新的中期報告，二者合計持有約75%的股份。

國泰已承諾在未來幾年投資超過1,000億元（129億美元），主要用於購置新飛機。林紹波表示，國泰制定了從2026年到2035年的十年機隊規劃，又指出有關計畫的前5年已經確定，目前正專注於接下來的5年。

他補充道：「我們已承諾投入遠超1,000億元，而且我們不會止步於此。」

香港快運。(香港快運網站圖片)

連同廉價航空子公司香港快運航空在內，國泰航空集團擁有約230架飛機，未來數年還將加入100多架。

今年8月，國泰宣布以81億美元價格訂購14架波音777-9型噴氣式飛機，這是12年來向該美國飛機製造商訂購飛機。

國泰的長途機隊還包括空客A350飛機。