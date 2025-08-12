國泰航空連續兩季推空姐空少自願無薪假 為期3個月疫後首次
撰文：任葆穎
出版：更新：
國泰航空連續兩季向機艙服務員提供為期三個月自願無薪假，為疫情後首次。國泰航空今日（12日）回覆查詢指，該計劃為一般恒常安排，並非全新推出，旨在確保在有充足資源配合營運的同時，讓機艙服務員同事更靈活安排工作計劃，切合個人所需。
國泰：自願無薪假為一般恒常安排 旨在讓機艙服務員靈活安排工作
國泰航空通知香港機艙服務員，現已開放今年第四季度無薪假的申請。國泰航空解釋，該計劃為一般恒常安排，並非全新推出，旨在確保在有充足資源配合營運的同時，讓機艙服務員同事更靈活安排工作計劃，切合個人所需。計劃純粹自願參與並為短期安排。
2025年至今已開通或宣布19個新客運航點
國泰航空指今年夏季的出遊需求仍然殷切，會繼續於年內為顧客增加更多航班及航點，包括最近開通的布魯塞爾，以及將於11月啟動的阿德萊德航線。
國泰集團於2025年至今已開通或宣布19個新客運航點；所有飛機現已配備充足資源及投入運作。國泰航空重申，將在旅遊高峰及假期期間維持定期航班運作，並保持高水平服務。
