國泰航空連續兩季推空姐空少自願無薪假　為期3個月疫後首次

國泰航空連續兩季向機艙服務員提供為期三個月自願無薪假。（資料圖片／廖雁雄攝）

國泰：自願無薪假為一般恒常安排 旨在讓機艙服務員靈活安排工作

國泰航空通知香港機艙服務員，現已開放今年第四季度無薪假的申請。國泰航空解釋，該計劃為一般恒常安排，並非全新推出，旨在確保在有充足資源配合營運的同時，讓機艙服務員同事更靈活安排工作計劃，切合個人所需。計劃純粹自願參與並為短期安排。

2025年至今已開通或宣布19個新客運航點

國泰航空指今年夏季的出遊需求仍然殷切，會繼續於年內為顧客增加更多航班及航點，包括最近開通的布魯塞爾，以及將於11月啟動的阿德萊德航線。

國泰集團於2025年至今已開通或宣布19個新客運航點；所有飛機現已配備充足資源及投入運作。國泰航空重申，將在旅遊高峰及假期期間維持定期航班運作，並保持高水平服務。