瑞幸咖啡機場T2與星光大道店本月開幕　港市場店舖數目達20家

瑞幸咖啡「Luckin Coffee」，OTC：LKNCY）宣佈，兩間門店於本月相繼開啟，一間位於香港國際機場二號客運大樓（T2）門店日前開業，一間位於旅遊地標「星光大道」門店將於月底開業。



瑞幸咖啡表示，已於9月23日開幕的香港國際機場T2店，佔地面積逾千呎，門店裝修主打復古港式風情，更將首次在香港引入瑞幸的原創IP「首席幸運官Lucky」打卡點。而星光大道店則將於月底啟幕，坐落尖沙咀核心區域。

瑞幸表示，在香港市場的門店總數已超過20家，為品牌的全球化業務佈局再添亮點。瑞幸將於26日至29日推出「幸運旅程20店」全線門店慶祝優惠活動，推出包括優惠禮券、限定禮品等。

瑞幸全球門店次季凈增2109家

瑞幸咖啡今年上半年實現總營收212.24億元人民幣，扣除非經常性損益（GAAP）的淨利潤為17.89億元人民幣，分別錄得按年44.57%和17.89%的增長。

瑞幸全球門店第二季度凈增2,109家，截至2025年6月30日，全球門店總數達26,206家，國際化市場門店總數增至89家，已覆蓋新加坡、馬來西亞及美國。