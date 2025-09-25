瑞銀料阿里雲受益AI雲需求　調高阿里目標價至210元

瑞銀發表研究報告指，阿里巴巴昨日舉行2025雲棲大會，公布阿里雲AI發展路線圖，並發布Qwen3-Max、多模態及AI智能體平台等一系列大模型產品與升級計劃，管理層表明對增長前景看法正面，並計劃增加AI投資。



瑞銀預期，阿里雲可成為AI雲需求日趨強勁的主要受益者，對其收入增長前景轉趨樂觀。因應AI基礎設施需求高企，阿里雲計劃在未來三年投資3,800億元人民幣的資本開支基礎上進一步追加對AI的投資，並預期至2032年其全球數據中心能耗規模將達2022年的10倍。

調高阿里27及28財年盈測

瑞銀認為，此意味市場或會將阿里雲2027及2028財年收入增長24%及21%的預測再度上調，相應將H股目標價上調至210元，美股目標價上調至216美元，評級「買入」。

另一大行美銀亦唱好阿里，指出阿里舉行2025雲棲大會，阿里雲CEO吳泳銘強調，為迎接人工智慧超級智慧（ASI）時代的到來，公司將在未來三年內，超越原定的3,800億元人民幣預算，進一步增加對人工智慧和雲端運算的投資。

阿里巴巴

美銀調高阿里目標價至190元

管理層預期，長遠來看，全球可能僅會存在5至6個超級雲端運算平台。有鑒於新ASI時代的巨大機會，公司將自身定位為全球領先的全棧AI服務提供者，提供頂級的大型模型、全球AI雲端網路，以及開放且對開發者友善的生態系統。

在商業化方面，阿里看好雲業務具備龐大增長潛力，主要受強勁的AI原生需求、國際擴張以及傳統產業AI採用率提升所驅動。憑藉其全棧式雲+AI服務，該行預期阿里於金融及具身智慧等垂直領域將快速增長。

該行上調阿里2026至2028財年每股ADS盈利預測0%至4%，將美股目標價由168美元上調至195美元，港股目標價由164元上調至190元。基於未來三年雲業務複合年增長率預估超過30%及穩固的電商前景，重申對阿里「買入」評級。