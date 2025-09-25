固定收益及貨幣市場發展路線圖今發布　擬擴大代幣化產品市場準入

為進一步鞏固香港金融中心地位，證監會與金管局於2024年共同成立固定收益及貨幣專責小組，與市場持份者溝通並收集意見，從而制訂證監會和金管局今天發布的《固定收益及貨幣市場發展路線圖》（《路線圖〉）。



推四大支柱十大措施

《路線圖》概述證監會和金管局未來工作的總體方向，包括鞏固現有優勢和抓住人民幣國際化與數碼化趨勢帶來的新機遇。

《路線圖》涵蓋四大支柱下的10項措施，以推動需求、流動性及創新，將香港定位為全球固定收益及貨幣產品樞紐。《路線圖》繼往開來，一方面擴展行之有效的措施，另一方面力求在不斷發展的固定收益及貨幣市場開拓新局面。

擴大一二級市場發行及流動性

重點措施包括為促進一級市場的發行，金管局會通過協助香港特區政府實施各項債券發行計劃，為市場提供基準和引領創新，吸引更多投資者和債券發行人。證監會和金管局亦會與國家財政部緊密合作，透過離岸中國國債的發行，致力推動市場為本的離岸人民幣收益率曲線的發展。為促進內地投資者更廣泛和深入地參與香港債券市場，完善「債券通」（南向通）將繼續是金管局的工作重點。相關措施有助為香港市場吸引更多投資者，從而吸引更多債券發行人，形成良性循環。

為促進二級市場的流動性和高效的風險與流動性管理，證監會一直與港交所緊密合作，降低經由場外結算公司進行中央結算的抵押品成本，以及擴大可進行中央結算的產品種類。證監會將會落實推行場外衍生工具制度，亦將就於香港設立回購交易的中央對手方結算系統展開可行性研究，以增強二級市場的流動性。

擴大離岸人民幣業務

擴大離岸人民幣業務，拓寬人民幣債券作為抵押品的應用場景，完善人民幣流動資金安排，並提供新工具，包括人民銀行剛宣佈的跨境回購。金管局亦會聯同證監會擴闊人民幣計價產品在香港的覆蓋範圍。

開發面向未來的固定收益及貨幣基建，進一步整合數碼債券的發行和支付基建，同時完善法律和監管制度，促進市場創新。

此外，證監會會助力香港新一代電子交易平台的發展，涵蓋債券、外匯和回購，亦會通過持牌交易商和平台，擴大代幣化固定收益及貨幣產品的市場准入。

金管局總裁余偉文表示，為發展香港成為全球固定收益及貨幣中心，以及進一步鞏固香港作為領先離岸人民幣業務樞紐的地位，將繼續加強自身優勢；同時因應市場變化，推動創新，並把握包括人民幣國際化和固定收益及貨幣市場的數碼化等新趨勢所帶來的機遇。《路線圖》全面列出了未來一段時間的工作重點，期待與業界持份者攜手推進各項措施。

證監會行政總裁梁鳳儀表示，強化香港的固定收益及貨幣市場對提升本港作為投資和集資中心的地位至關重要。這份《路線圖》反映，本會與金管局、業界夥伴和廣大持份者並肩合作，更為加強香港在中外資本市場間擔當的關鍵橋樑角色作出共同的承諾。