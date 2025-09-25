金管局余偉文望擴大人民幣流動性安排　短期內有公佈

金管局及證監會發布固定收益及貨幣市場發展路線圖，推出四大支柱下10項措施，以推動需求、流動性及創新，將香港定位為全球固定收益及貨幣產品樞紐。



金管局總裁余偉文表示，金管局和人行的8,000億元人民幣貨幣互換協議中，今年初曾宣布推出人民幣貿易融資流動資金安排，為銀行提供穩定及成本較低的資金來源，支持銀行向企業提供人民幣貿易融資服務。希望未來能夠擴大相關人民幣流動性安排，例如探討利率可否更便宜，年期可否長過6個月，而資金用途除了國際貿易，是否也可以用於作為生意資本，或者內地企業對外投資等，期望短期內會就相關詳情有所公佈。

而事實上，香港是亞洲區最大的國際債券安排發行樞紐，2024年經香港安排發行的亞洲國際債券佔市場總額近三成，經香港安排發行的亞洲國際綠色和可持續債券則佔市場總額的四成半。

香港為全球第四大外匯市場

據國際結算銀行的調查，香港亦是2022年全球第四大外匯市場，外匯交易的平均每日成交額由2019年4月的6,320億美元，增長9.8%至2022年4月的6,940億美元。

香港作為全球離岸人民幣業務樞紐，人民幣業務迅速增長，是促進香港外匯市場發展的主要因素之一。香港一直是最大的離岸人民幣外匯及利率衍生工具市場，2022 年4月的總成交額分別為1,910億美元及147億美元。