IFR：內地促領先芯片製造商　境內上市　已有企業棄港轉A股IPO

路透旗下IFR引述知情人士報道指，中國監管機構要求國內領先的晶片製造商在境內上市，以加強管控，可以參與購買這些具備戰略性重要企業的投資者類型。



報道形容，此舉是北京在與美國的晶片戰中提升半導體產業實力的一環。



已有芯片商長鑫存儲 棄港轉A股

報道指，領先芯片製造商長鑫存儲（CXMT Corporation），早先曾考慮在港進行IPO，但在今年7月已開始與中金公司和中信建投，進行上市前輔道，轉而爭取在A股上市。報道稱，此舉正是因監管機構的建議而改變的。

公司未說明上市地點，但消息人士稱，公司目標估值2,000億元人民幣（折合約280億美元），並考慮在上海科創板上市。根據中國上市規則，首次公開募股 (IPO) 時至少要出售 10%的股本，因此按照目標估值，該公司可籌集約200億元。

以便加強管控投資者類型

消息人士稱，監管機構對香港IPO有所疑慮，因難以確定國際投資者背後實際的支持者。中美芯片戰下，監管方尤其不希望大量股份落入美國投資者手中。

報道另引述消息稱，外商參與A股IPO主要透過受嚴格規管的合格境外機構投資者QFII計劃，監管機構能對A股IPO的投資者類型實施更嚴格管控。