內地官媒發文　指車企訂單水分越注越多　籲監管機構加強核查

內地官媒《經濟日報》刊發評論文章指，隨著「金九銀十」的到來，新車密集發布，各大車企的預售訂單再度刷屏。同時，「訂單水分」越注越多，「訂單泡沫」越吹越大，引發消費者質疑。



近日蔚來 （9866） 創始人、董事長李斌的公開表態：「如果按照大家公布的訂單數，（全國汽車銷量）都有1億輛了。我們沒有參與這個通貨膨脹。現在車企曬訂單已經變得偏營銷，不利於產銷匹配，容易給自己挖坑。」

中國電動車品牌蔚來。（Reuters）

指車企熱衷曬訂單

文章又稱，車企在近些年新車上市過程中熱衷於曬訂單，然而，在實際操作中，無論是小定、大定，還是鎖單數據，均缺乏第三方機構監管，完全由車企自主公布。這意味著，車企可根據需求自由調整數據，不存在技術或規則上的限制，且難以證偽。

官媒又稱，部分車企為製造「爆款」假象，大肆鼓吹訂單數量，讓消費者覺得這款車非常受歡迎，同時又能營造出一種緊張的購車氛圍，從而刺激消費者的從眾心理和焦慮情緒，最終達到促單目的。

2024北京車展。（新華社）

注水式營銷透支品牌信譽

文章稱，訂單注水式營銷，雖能短期制造聲量，但會污染行業數據，透支品牌信譽，亂象背後折射出汽車行業的「內捲式」競爭。隨著汽車市場，特別是新能源汽車賽道競爭進入白熱化，一些企業為了在短期內搶佔身位、獲取優勢，不惜在預售訂單上大肆注水，實為誇大和虛假宣傳。

監管部門要加強對車企預售數據的核查，若有惡意造假行為，一經查實，從重處罰，讓誇大和虛假宣傳者付出代價。