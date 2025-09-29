新世界曾瀉1成　去年核心經營溢利跌13%　不派末期息｜港股異動

新世界發展（0017）已於上周五（26日）公布截至今年6月底的全年業績。期內持續業務核心經營溢利為60.16億元，按年下跌13%；來自持續經營業務的股東應佔虧損為163億元，集團解釋主要受一次性撥備及虧損所影響，不派發末期股息。



業績公布後，股價在今日（29日）早段明顯受壓，一度瀉逾1成，低見6.99元；最新報7.16元，跌8.7%，成交額為4,250萬元。

新世界截至6月底總債務約為1,461億元，按年減少約57億元；淨債務約為1,201億元，按年減少約35億元；而淨負債比率升3.1個百分點至58.1%。其中，短期債務約66億元，減少約350億元；可動用資金合共約450億元，包括現金及銀行存款（包括有限制銀行存款）258.57億元，較去年6月減少7.6%；可動用銀行貸款191.58億元。

另外，集團去年度資本支出按年減少15%至126億元，因嚴格控制資本支出所致。新世界發展執行董事兼行政總裁黃少媚表示：「我們在減債方面取得成效，2025財年全年總債務與淨債務均有所下降，現金流也明顯改善並轉為正數，集團財務狀況正逐步回穩。」