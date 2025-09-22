彭博﹕新世界與機管局磋商　減免11 Skies商業中心租金

《彭博》引述知情人士透露，新世界（0017）正與香港機場管理局洽商，希望減免其11 Skies商業中心的租金，試圖緩解流動性壓力。



知情人士表示，新世界發展正在爭取至少免除部分的保證租金，但該開發商仍將把該購物中心和辦公大樓年收入的一部分上交機場管理局；由於涉未公開討論，知情人士要求匿名。

部分知情人士稱，雙方正就機管局如果讓步可能的回報展開磋商，其中一個選項是取得該項目的股份。新世界斥資200億港元（約26億美元），在從機管局租賃的一塊機場附近地塊上，開發這座380萬平方英尺的商業中心。

每年保證租18億元

根據港交所（0388）的文件和瑞銀7月的報告，依照現有協議，新世界每年將支付18億元的保證租金，或最高可達該項目年總收入的30%（以較高者為準）。文件顯示，將於2028年開始支付租金，持續至2066年。

11 SKIES（官方圖片）

其中一位知情人士表示，機管局正在評估過去的交易，包括在2018年以9億元的價格取得亞洲國際博覽館的少數股權，作為磋商的參考點。知情人士表示，協議細節可能會有所變更。

機管局對機場城市開發前景具信心

報道引述香港機場管理局聲明中表示，一直與新世界發展就11 Skies項目保持密切溝通，並對「機場城市」（Airport City）的開發前景充滿信心。新世界發展的一位代表未回應置評請求。