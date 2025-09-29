新世界業績後　三大行維持減持評級　摩通料公司續聚焦去槓桿

新世界發展（0017）已於上周五（26日）公布截至今年6月底止全年業績。期內持續業務核心經營溢利為60.16億元，按年下跌13%；來自持續經營業務的股東應佔虧損為163億元，集團解釋主要受一次性撥備及虧損所影響，不派發末期股息。業績公布後，摩根大通認為新世界短期違約風險較低，但相信需要進行更多資產處置，以緩解流動性壓力。



摩根大通在報告指出，整體而言，新世界全年業績依然疲軟，但仍有一些亮點，包括短期債務的現金覆蓋率升至3.9倍，而自由現金流為正。不過，目前尚未看到好轉跡象，認為新世界在未來一年會繼續集中去槓桿和現金流管理。

摩通認為，新世界的短期違約風險較低，但相信其需要進行更多資產處置，以緩解流動性壓力。如果有證據顯示該公司正在大幅去槓桿；以及控股家族表現出更多支持或承諾，以扭轉局面，可能會對其更加樂觀。該行引述新世界的管理層指目前沒有配股計劃，但摩通認為這仍然是一個潛在風險。

該行維持「減持」評級，目標價由3.7元上調至4.3元。

中環皇后大道中16-18號新世界大廈。（黃偉民攝）

大摩料2026年財年續虧損

另一大行摩根士丹利則預期，新世界於2026財年持續虧損。雖然公司淨負債降至1,553億元，但淨負債比率卻升1.2個百分點至75.1%。

大摩表示，該集團的總利息開支雖按年下降18%至74億元，但仍處高位；該公司2026財年有66億元的債務到期，兩年內共224億元。管理層暫無供股、配股或發行可轉債的計劃。大摩預期1個月HIBOR每降低100個基點，公司利息開支料可減少8億元。大摩維持新世界「減持」評級，目標價4.2元。

滙豐環球升目標價至4.58元

滙豐環球投資研究部在報告表示，對新世界發展連續第2年虧損並不感到意外，因為其面對業務挑戰，且不少虧損為非現金減值，認為其業務短期扭轉的低能見度，維持「減持」評級，但將目標價由3.84元上調至4.58元。

該行又表示，即使押後永續債派息令人失望，但新世界在去槓桿上取得一些進展，其淨負債按年減少46億元至1,550億元。該公司取得880億元再融資，且最快2028年6月才到期，應該可以提供空間以集中業務營運及改善現金流，給公司復常機會。

新世界今日（29日）早段曾瀉逾1成，股價一度失守7元，中午收市報7.67元，跌2.2%，成交額為1.95億元。