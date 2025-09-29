滙豐環球看好A股　予上證明年目標4500點　推介4主題10隻中港股

內地A股前景獲滙豐環球研究唱好，該行分別予上證指數、滬深300指數及深成指數明年目標標為4500點、5400點及16000點，潛在上升空間17%至20%。



滙豐環球研究指出，此輪升勢將由光學模組擴展到其他領域，例如蘋果供應鏈，能源儲存，藥物研發、生產和商業化（CXO）。該行預期明年獲利將出現結構性復甦，尤其是在電子設備領域，相信資金流動性充裕情況將持續。

三大原因看好A股前景

該行指出，看好內地A股的原因，包括﹕美國經濟不會陷入衰退；人工智能（AI）資本支出維持穩定；美國聯儲局將持續減息。同時預期增長股將繼續跑贏大市。

股份配置方面，該行將原材料類股從「中性」上調至「增持」；非必需消費品類股從「增持」下調至「中性」；資訊科技和醫療護理類股份維持「增持」；房地產及能源類別維持「減持」。

推介AI主題股

該行推介10隻股份，其中AI主題為瀾起科技（上海﹕688008）、中際旭創（深圳﹕300308）、恒玄科技（上海﹕688608）、雙環傳動（深圳﹕002472）、愷英網絡（深圳﹕002517）。醫療護理主題推介翰森製藥（3692）、藥明康德（上海﹕603259）。走向全球主題推介億緯鋰能（深圳﹕300014）及九號公司（上海﹕689009）。高股息主題推介杭州銀行（上海﹕600926）。