基金經理對中國資產取態逆轉　彭博﹕外資4年來首同步增持股債匯

《彭博》報道，全球基金經理正在回歸中國市場，除了被漲勢耀眼的股市表現所吸引，內地高科技行業的進步也令人心動。



報道引述高盛表示，全球對沖基金上個月在中國境內股票市場的活躍度為近年來最高，與2021年時形成鮮明對比，當時一些客戶認為中國市場「不可投資」。Pacific Investment Management Co.表示，投資者從擔心風險轉向更怕踏空。官方數據顯示，各類資產的外資流入都在增加，這種同步成長的現象過去十年僅出現過三次。

A股年內表現讓投資者刮目相看

報道指出，整體而言有關跡象表明內地市場正在好轉。此前，由於長期的監管整頓和房地產行業深度調整，內地股市逐漸被全球投資者「冷落」。而今年中國境內股票市場上揚，整體市值增加2.7萬億美元，表現讓人刮目相看且無法忽視。目前全球基金仍處於低配狀態，意味著仍有大量空間可以加倉。

報道引述富達國際的投資組合經理Joseph Zhang表示﹕「全球投資者對中國資產的興趣明顯增加」，而他亦不斷增持中國股票。他表示﹕「今年的情況有所不同，對中國資產的重估不再是政策帶動的熱情使然，而是由基本面改善所驅動。投資者信心可能還會增強。」

報道指出與2021年市場達到高點後的艱難歲月相比，如今的情況已大不相同。當時一些資產管理公司認為中國「不值得冒險」。如今，中國在人工智能領域的實力以及面對美國限制措施展現出的經濟韌性，已將市場敘事轉變為信心。資金流入增加可能會支撐人民幣，為中國提升人民幣在全球金融體系地位的雄心助力。

投資者物色美元資產替代品

時機也對中國有利。美國總統特朗普的對抗性貿易政策、聯儲局的降息周期以及美國預算赤字的不斷擴大，促使投資者尋找美元資產的替代品，從而重新打量中國這一龐大市場。

景順投資解決方案團隊的多資產投資組合經理Chang Hwan Sung表示，隨著風險偏好持續改善和美元走弱，像中國這種估值具有吸引力且全球基金配置比例較低的市場將從中受益。他表示，其管理的基金在不斷增加對中國股票的配置。

料外資續流入中國市場

今年上半年，外國投資者增加了對中國境內股票、債券、貸款和存款的持有規模，是自2021年以來首次同步成長。根據人民銀行最新數據，截至6月，外資淨流入規模已超過2024年全年總量的60%。

報道指出，有關趨勢很可能還會持續下去。國家外匯管理局副局長李斌本月早前在發布會上表示，8月份外資總體淨買入境內股票和債券。