金價創新高　美政府黃金儲備價值首破萬億美元　賬面增值逾90倍

金價今年多次創下新高，並且已升穿每盎司3800美元大關。據《彭博》報道，隨著黃金價格創下歷史新高，美國財政部的黃金儲備價值已超過1萬億美元，達到政府資產負債表所示價值的90多倍。



報道指出，金價在周一（29日）突破每盎司3,824.50美元，今年以來累計上漲了45%，美國所持有的全球最大黃金儲備的價值也突破了上述里程碑。然而，根據美國國會1973年設定的每盎司42.22美元的價格，官方賬面價值僅為略超110億美元。

黃金：Gold bars are pictured at the plant of gold and silver refiner and bar manufacturer Argor-Heraeus in Mendrisio, Switzerland, July 13, 2022. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

地緣政治等因素推高金價

今年以來，在貿易戰、地緣政治緊張局勢以及對潛在的美國政府財政危機的擔憂下，投資者尋求避險，推動金價屢創新高。交易所交易基金的資金流入以及聯儲局重啟降息周期，也推動了金價上漲。

今年早些時候，美國財政部長貝森特隨口的表態引發了外界猜測，即政府的黃金儲備將按市價進行計算，進而釋放數千億美元的意外之財。貝森特後來反駁了這一想法。

金價：圖為2025年1月10日，德國慕尼黑 Pro Aurum 黃金公司保險庫內堆放的金條。（Reuters）

當初官方賬面價值僅110億美元

與多數國家不同的是，美國的黃金由政府直接持有，而非央行持有。聯儲局則持有與財政部黃金儲備價值對應的黃金憑證，並相應向政府記入美元。這意味著，若按當前價格更新儲備價值，將向國庫釋放約9,900億美元的資金。

美國財政部一位高級官員在本月初公佈數據時表示，這將覆蓋截至8月的財政年度1.973萬億美元預算缺口的約一半，只有2020年和2021年的赤字超過該水平。

報道又指出，儘管在政府債務上限的約束下，此舉看似誘人，但將對金融體系產生深遠影響。這會提高流動性，並延長聯儲局資產負債表的縮減進程。