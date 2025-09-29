金價造好恒生今年首八個月實金交易飆八成　黃金周推買賣網約服務

今年以來金價升勢持續強勁，累積升幅已超過4成，尤勝中美股市。恒生銀行零售銀行及財富管理業務主管李樺倫表示，今年以來市場避險情緒高漲，黃金作爲多元化資產關鍵組合之一，需求上升。聯儲局重啟減息週期、美國債務可持續性擔憂、全球加速「去美國化」，以及中東及歐洲地區地緣局勢不穩等因素，令全球央行及投資者對黃金的避險、儲備及投資等需求非常殷切。



李樺倫表示，今年以來市場避險情緒高漲，黃金作爲多元化資產關鍵組合之一，需求上升。而事實上，黃金也存在剛性需求。（央視新聞）

美國減息及去美元化等促使金價高漲

對於金價未來走勢及需求，她表示，也會視乎上述這些因素而變動。而事實上，黃金存在剛性需求，包括在亞洲及中東等地區，會作為嫁娶、嬰兒滿月及子女畢業等紀念。

雖然由於存放便利等因素，紙黃金會較實體金更受歡迎，但恒生今年首8個月實金交易飆近8成(79%)，入貨量增加近3倍，當中鴻運金幣，以及九九九九金條最受市場歡迎，佔銀行實體黃金買賣的七成。

支持港府希望推動香港成為國際黃金交易中心

李樺倫表示，隨著十一黃金周的來臨，9月 26日起推出實體黃金買賣網上預約服務，預先選取黃金產品，於預約時間親臨分行購買。如網上預約名額已滿，客戶仍可親臨 13 間有實金買賣服務分行查詢，並根據當時庫存選擇購買實金產品。目前可供網上預約的產品共4款鴻運金幣、9999金條、恒生千足龍金條，以及恒生銀行獨有的財神金條。

9月18日，行政長官李家超出席施政報告答問會。（梁鵬威攝）

對於近日政府在《施政報告》中提出全力打造香港成為國際黃金交易中心，李樺倫表示，恒生對此全力支持，期望協助鞏固香港作為亞洲重要黃金市場地位，此舉可提升市場深度與流動性，吸引國際資金流入香港黃金交易市場。恒生會充分利用香港既有的金融基礎設施和地理優勢，為投資者提供更多的黃金投資渠道。

本港黃金ETF產品存在機遇

她舉例，目前全球有逾百個黃金ETF產品，但香港有非常少數，認為當中存在機遇。而事實上，據世界黃金協會數據顯示，黃金 ETF 需求持續，資金流入和資產管理總規模（AUM）皆爲近年高位。截至9月19日，黃金 ETF 今年錄約470億美元的流入，創20年歷史第二高，當中有100億美元來自於亞洲，反映存在需求。

整體財富管理業務方面，截至2025年8月，恒生投資的資產管理規模達港幣 3,899億元，位列香港第一，是香港最大的ETF 管理人。目前管理香港盈富基金等47隻ETF 及零售基金。

恒生投資上半年推出全港首隻每月派息嘅股票指數型 ETF，以及首隻以美股收益為主題嘅主動型ETF。兩隻產品交投活躍，當中「恒生高息股30指數ETF」自4月初推出以來，截至9月25日，資產管理規模已達港幣44.7億元，曾經連續84個交易日錄得資金淨流入。根據彭博研究，該 ETF 成爲香港歷史上連續錄得資金淨流入時間最長嘅 ETF。