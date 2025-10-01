美股｜美國聯邦政府停擺　道指早段偏軟

美國聯邦政府停擺，美股周三（10月1日）早段偏軟。其中，道指最多曾跌121點，其後跌幅收窄。



圖為2025年9月22日，美國紐約證券交易所（NYSE）大廳的螢幕上展示美國國旗。（Reuters）

本港時間10月01日

【22:47】 美國9月ADP私企職位減少 超出預期

道指最新報46,373點，跌24點或0.05%；納指最新報22,640點，跌19點或0.08%；標普500指數現報6,679點，跌8點或0.13%。

數據方面，有「小非農」之稱、美國人力資源服務機構ADP的最新資料顯示，9月份私人企業職位減少3.2萬個，市場原預期為增加5萬個。

【22:44】油價跌0.9%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶61.80美元，跌0.57美元或0.91%；倫敦布蘭特期油每桶報65.42美元，跌0.61美元或0.92%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報117,326.99美元、24小時內約升3%。