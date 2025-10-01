美股｜美國聯邦政府停擺 道指早段偏軟
撰文：蕭通
出版：更新：
美國聯邦政府停擺，美股周三（10月1日）早段偏軟。其中，道指最多曾跌121點，其後跌幅收窄。
本港時間10月01日
【22:47】 美國9月ADP私企職位減少 超出預期
道指最新報46,373點，跌24點或0.05%；納指最新報22,640點，跌19點或0.08%；標普500指數現報6,679點，跌8點或0.13%。
數據方面，有「小非農」之稱、美國人力資源服務機構ADP的最新資料顯示，9月份私人企業職位減少3.2萬個，市場原預期為增加5萬個。
【22:44】油價跌0.9%
油價下跌。紐約原油期貨現時每桶61.80美元，跌0.57美元或0.91%；倫敦布蘭特期油每桶報65.42美元，跌0.61美元或0.92%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報117,326.99美元、24小時內約升3%。
美國政府近7年再停擺 影響市場氣氛 道指早段跌近百點美國政府停擺懶人包｜料每週經濟損失546億 為何這次情況更麻煩美國政府停擺｜紐約期金升破3900美元 現貨黃金站上3875美元美參議院民主黨否決共和黨撥款計劃 聯邦政府時隔近7年再度停擺美國政府停擺在即 債券交易員加大對10年美債上漲的押注