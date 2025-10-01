美股｜道指收市升43點　與標指同創新高　Intel飆7.1%

雖然美國聯邦政府停擺，且私企職位出乎意料減少，但因市場預期政府停擺短暫，對經濟影響不大。美股周三（10月1日）先跌後回升，道指日內曾跌121點，至收市升43點，與標指同創收市新高。



圖為2025年9月22日，美國紐約證券交易所（NYSE）大廳的螢幕上展示美國國旗。（Reuters）

本港時間10月2日

【04:17】藥廠默克飆7.4% 輝瑞升6.8%

道指收市報46,441.10點，升43.21點或0.09%；納指收報22,755.16點，升95.15點或0.42%；標普500指數收報6,711.20點，漲22.74點或0.34%。

其中，醫療保健股造好，藥廠默克（Merck）升7.39%，為升幅最大道指成份股。另外，輝瑞（Pfizer）與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布達成協議，同意降低醫療補助（Medicaid）計劃中的處方藥價格，公司股價漲6.79%。

重磅科技股中，Tesla漲3.31%、Nvidia升0.34%、Amazon漲0.48%、蘋果亦升0.32%。另外，Intel飆7.14%。

【04:15】中概股指數收漲1.44%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升1.44%。其中，阿里巴巴ADR漲2.27%。

圖為路透社2023年3月6日的設計圖片，一部顯示Intel標誌的手機被放置在電腦主機板上。（Reuters）

本港時間10月01日

【22:47】 美國9月ADP私企職位減少 超出預期

道指最新報46,373點，跌24點或0.05%；納指最新報22,640點，跌19點或0.08%；標普500指數現報6,679點，跌8點或0.13%。

數據方面，有「小非農」之稱、美國人力資源服務機構ADP的最新資料顯示，9月份私人企業職位減少3.2萬個，市場原預期為增加5萬個。

【22:44】油價跌0.9%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶61.80美元，跌0.57美元或0.91%；倫敦布蘭特期油每桶報65.42美元，跌0.61美元或0.92%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報117,326.99美元、24小時內約升3%。