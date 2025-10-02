聯儲局新理事米蘭談及應大幅減息　美前財長薩默斯批評說法欠理據

新任儲局理事米蘭（Stephen Miran）上周演講談及大幅減息，美國前財長薩默斯（Larry Summers）稱米蘭未能為大幅減息提供合理的分析依據，又表示想不出有儲局理事曾發表過較此更缺乏分析性的演講。



薩默斯指出，如果這是特朗普總統一直倡導的激進減息的最佳論據，那這甚至比他之前想象的還要弱。

2025年2月27日，美國華盛頓特區，白宮經濟顧問委員會主席米蘭（Stephen Miran）出席由參議院銀行、住房和城市事務委員會舉行的就職確認聽證會。（Reuters）

米蘭於演講中指出，特朗普的政策將中性利率壓低，使得當局目前的貨幣立場過緊。薩默斯對米蘭強調中性利率的做法表示讚賞，但對他的分析質量非常失望。

批特朗普政策致減少美元回流

他批評米蘭沒有討論聯邦政府赤字擴大的問題，亦沒提到與人工智能相關的投資激增，這等同於增加了對可用儲蓄的需求，給借貸成本帶來了上行壓力。

薩默斯還指，特朗普旨在縮減美國貿易逆差的貿易政策，實際上減少了可供外國投資回流美國的美元供應。隨著美國資金池的縮小，這也會導致中性利率承壓。

法院駁回立即罷免庫克決定

另一方面，美國最高法院駁回特朗普立即罷免聯儲局理事庫克（Lisa Cook）的決定，直至最高法官大法官明年1月聽取關於案件的辯論，意味庫克可以最少留任要明年1月。

2025年8月23日，美國聯儲局理事麗莎·庫克（Lisa Cook，下稱庫克）在懷俄明州（Wyoming）出席年度傑克遜霍爾（Jackson Hole）會議。（Reuters）

聯儲局和美國財政部前高級官員，以及庫克的法律團隊曾警告最高法院，如特朗普在庫克涉及訴訟期間解僱她，將引發經濟動盪，並削弱公眾對儲局的信心。

特朗普早前發布解僱儲局理事庫克的信件，指控她涉及欺詐，稱根據《聯邦儲備法》規定，可根據酌情權力因正當理由解除她的職務。美國聯邦法官曾一度簽發臨時限制令，阻止特朗普解僱庫克。其後上訴法院也曾駁回罷免決定，使庫克如期出席聯儲局上月舉行的議息會議。