比亞迪升逾2%　成交14億元　懶理9月銷量按年跌逾半成

比亞迪（1211）9月銷量按年跌逾半成，惟無礙股價今日（2日）上揚。最新報113.1元，升2.6%，成交額14億元。



2025年4月6日，比亞迪（BYD）在歐洲比利時的電動車展示中心。（Getty）