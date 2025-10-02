比亞迪升逾2% 成交14億元 懶理9月銷量按年跌逾半成
比亞迪（1211）9月銷量按年跌逾半成，惟無礙股價今日（2日）上揚。最新報113.1元，升2.6%，成交額14億元。
比亞迪公布，9月汽車銷量39.63萬輛，按年下跌5.52%。當中，純電動乘用車銷量20.51萬輛，按年24.31%；插電式混合動力車銷量18.8萬輛，減少25.58%。今年首9個月汽車銷量326.01萬輛，按年增長18.64%。
蔚來飆近半成
其他汽車股方面，蔚來（9866）升4.8%，吉利（0175）升1.3%，小鵬（9868）及長城（2333）升0.3%，理想汽車（2015）跌0.9%。
至於9月銷售數據方面，長城汽車公布，9月銷量13.36萬輛，按年升23.29%；其中，新能源車銷售4.6萬輛，海外銷售5.03萬輛。今年首9個月，總銷量92.34萬輛，按年升8.15%；其中，新能源車銷售27.85萬輛，海外累計銷售33.42萬輛。
吉利9月銷量飆35%
吉利汽車公布，9月汽車總銷量約27.31萬部，按年增長35.24%；其中，新能源車品牌極氪銷量1.83萬輛，下跌14.42%；領克銷量3.29萬輛，升27.51%。今年首9個月，吉利汽車總銷量約217.02萬輛，按年升45.68%；其中，極氪銷量14.36萬輛，升0.51%；領克銷量24.15萬輛，升23.45%。
小米集團在微博公布，9月，小米汽車交付量超過4萬輛。小米8月汽車交付量超過3萬輛。