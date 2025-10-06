財庫局﹕續伙港交所推動更多海外發行人來港上市

港股市場明顯較2024年活躍，財經事務及庫務局常任秘書長（財經事務）甄美薇在立法會會議上表示，今年首9個月港股日均成交按年升1.26倍，期內上市的新股約69隻。



她表示，施政報告針對資本市場改革著墨不少，包括主動提出與港交所（0388）、證監會推動完善主板上市機制；審視第二及雙重上市具體要求，以作優化及配合時局發展。

甄美薇又表示，同股不同權已推出一段時間，有些人以為會一成不變，但她認為可以檢視市值是否有優化空間、現時的創新產業規定是否有放寬空間。目前資本市場已變成新經濟公司很強大的融資平台，當局希望吸引一系列不同公司來港上市。

推動東盟及中東國家企業來港掛牌

甄美薇說，當局會繼續與港交所一起推動更多海外發行人來港上市，包括東盟、中東國家，亦會繼續推動內地公司回流本港上市。惟強調在簡化及寬鬆要求時，亦必須確保制度穩健及具質素，有具體方案會再諮詢業界。

另外，財經事務及庫務局局長許正宇表示，現時上市公司公眾持股量要求至少25%，認為資本市場核心功能是價格發現，有需要維持一定深度及闊度的公眾持有量。他說，現時超大型公司來港上市，視乎招股量及過往審批做法，已可取得豁免，雖然並無明文規定要有多大市值水平，但認為市場清楚有關做法。