WeChat Pay：港人國慶假期北上消費交易筆數　按年增逾1.2倍

騰訊（0700）微信團隊公佈，港澳仍然是內地遊客出境旅遊首選目的地，跨境支付數據中，港澳微信支付交易筆數排名第一，其中內地客在港透過滴滴、高德、Uber等網約車叫車的訂單數量，按年增長逾5倍。



北上消費方面，WeChat港幣錢包數據顯示，市民北上內地消費交易筆數按年增長超120%，消費金額增速最快的前三項分別是電商服務、寵物服務和快遞服務。



微信支付。(資料圖片)

微信跨境支付筆數按年增21%

其他熱門出境旅遊目的地而言，假期首5天(10月1日至5日)跨境支付筆數按年上升21%。受韓國、馬來西亞等地的對華免簽政策影響，首5日微信支付韓國的交易筆數增6%，新加坡筆數增32%。在馬來西亞通過支付網絡PayNet，完成的微信支付交易筆數、金額雙雙按年增長超3倍。在日本漲幅超過25%，得益於接入PayPay等本地主流電子錢包。

國慶期間境外小程序在旅遊行業、餐飲行業交易筆數分別按年增長超50%、30%。中國遊客通過境外中小商戶小程序的日均交易金額規模，按年增長超70%。入境方面，首5日日均訪問小程序的入境遊用戶增長超60%。