滙豐擬私有化恒生銀行　每股作價155元　溢價約30%

恒生銀行﹙0011﹚在港交所公告稱，其母公司滙豐銀行﹙0005﹚建議以協議安排方式將公司私有化，並撤銷其上市地位。倘若計劃生效，持有每股計劃股份可獲現金155元（扣除股息調整金額，如有）。

私有化作價 隱含市賬率 1.8 倍

恒生銀行現價報119元，PB為1.42倍，市值約2,232億元，而私有化作價較之溢價約30%，而隱含 2025 上半年度市賬率 1.8 倍，意味公司市值2,903.05億元。

滙豐目前持有約63%恒生股權，後者已發行股份共計1,875,737,536 股，換言之其中 684,880,165 股將構成計劃股份，為私有化滙豐將須向計劃股東支付總額為1,061.56億元。

第三次中期股息不會從計劃對價中扣除

值得一提，滙豐指恒生銀行股東將獲得2025年第三次中期股息，該股息不會從計劃對價中扣除。恒生銀行於本公告日期後宣派且記錄日期為計劃生效日期前的所有其他股息，將從計劃對價中扣除。

計劃對價將不會提高，滙豐控股及滙豐亞太亦不保留提高計劃對價的權利。

維持恒生品牌

滙豐補充，恒生銀行植根香港近百年，有著深厚的傳統。滙豐十分尊重恒生銀行的獨特地位，計劃繼續透過滙豐及恒生銀行兩大品牌，服務香港市場。因此，恒生銀行將保留其根據香港銀行業條例所獨立獲授的持牌銀行認可，並維持獨立的企業管治、品牌形象、獨特的市場定位，以及分行網絡。

不良貸款率升至6.69%

近年，恒生銀行受商業房地產貸款風險拖累，該行不良貸款率由去年底的6.12%，升至今年6月底的6.69%。而至6月底，該行未計內地貸款的本地商業房地產貸款中，已信貸減值客戶貸款較半年前增加52億元或26%，達到250.12億元。