David Webb董事報酬榜　呢位「80後」逾6億奪冠　大幅拋離李澤鉅

知名股評人兼財經網站Webb-site創辦人David Webb於其網站發布2024年香港上市公司董事報酬排行榜，去年度共有31人酬金逾1億元，其中理想汽車(2015)董事長、首席執行官兼創始人李想，以總報酬逾6.79億港元排榜首Z難日。

理想汽車(2015)董事長、首席執行官兼創始人李想。﹙百度百科圖片﹚

三甲報酬合共逾17億港元

值得一提，報酬榜收入包括袍金、人工、獎金、花紅、股份支付薪酬費用等。事實上，「80後」企業家李想「天價」報酬，不少是股份支付薪酬費用，去年涉6.36億元人民幣，而「薪金、津貼和實物福利」則只有約266萬元人民幣。

至於第二及第三位，則分別由JS環球生活(1691)董事長王旭寧及極兔速遞(1519)創辦人兼主席李傑「奪得」，去年報酬分別為逾5.2億港元及5.18億港元。

而京東集團(9618)董事長劉東強則跌兩級排第四，報酬近4.49億元港，而去年排榜首的貝殼(2423)主席、首席執行官彭永東排跌至第五，報酬4.26億元港。

李澤鉅。（資料圖片）

李澤鉅排第十一

基本上，內地企業佔首九位，新濠國際(0200)主席兼行政總裁何猷龍則以報酬逾2.13億港元排第10。

本地商界其他重磅人物中，長和 （0001） 主席李澤鉅排第十一，其上年度股份獎勵為「零」，2.12億港元報酬全來自薪金、福利、獎金和退休安排等；信德集團 （0242）及美高梅 （2282）舵手何超瓊排24位，報酬1.2億元；新世界發展(0017)主席鄭家純則排第32，報酬不夠1億港元，「僅」9,883萬港元。