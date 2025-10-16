淘寶天貓雙11首次大規模應用AI　料直接助力GMV增長　撐值回成本

阿里巴巴（9988）啟動雙11促銷，公司中國電商事業群搜推智能總裁張凱夫受訪時表示，今年雙11首次全面大規模應用AI，淘寶天貓平台對其20億的商品庫進行更精準理解與組織，並將大模型融入搜索及推薦系統的底層架構。



他指出，尤其是AI在「搜推廣」中的運用，對GMV的增長會有非常直接的影響。而談及成本，他就直言「我們在電商上AI的ROI絕對是可以值回成本的」。



升流量匹配效率 AI客服助商家日均降本兩千萬人幣

張凱夫引述數據指，AI已助力大幅提升流量的匹配效率，例如在複雜語義下，搜索相關性增加20pt，廣告投放的ROI增加12%等。他舉例稱，例如早先用戶想要檢索下水道滅蟲產品，往往直接搜索下水道飛蟲等，指令不明確，如今的AI就可幫助推薦更合適的應用。

阿里披露數據顯示，AI美工月均生成2億張圖片及500萬個視頻，可令商品點擊率提升10%；AI數據分析累計生成超1,000萬份報告。

張凱夫指出，目前調用量最大的場景就是AI客服，其次則為助手等導購屬性的應用。AI客服店小蜜5.0幫助商家日均降本2,000萬元人民幣。

商業規模龐大 撐電商運用AI值回成本

張凱夫指出，之前的23至24年，曾在商家側推出許多產品，今年是希望將效果越做越好，但搜索推薦的算法更新，未必會有明顯的體感，但相信深刻的技術理解，才會帶來最好用的技術選擇。

他續指，相信在電商上AI的ROI絕對是可以值回成本的，因為阿里系的商業規模龐大，因此所有「做乘法」的改進，都有巨大的用戶量和成交額作為支撐，所以AI的邊際收益大，得以令技術創造商業價值。