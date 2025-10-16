阿里巴巴雙11預售首小時　35個品牌成交額破億　即時零售首次參戰

阿里巴巴（9988）旗下天貓雙11狂歡，昨晚啟動預售，阿里巴巴中國電商事業群天貓總裁劉博（花名：家洛）表示，預售表現超乎預期，首小時有35個品牌成交額破億元人民幣，1,802個品牌成交額翻倍，成交破億、翻倍品牌數、活躍用戶數均超越去年同一周期。



閃購帶動手淘MAU按年增25% 40萬家門店已接入

公司年內力攻即時零售，構建大消費平台，據公司披露，淘寶閃購帶動手淘的MAU按年增長25%，峰值單日訂單突破1.2億單，也令即時配送與門店自提訂單，增長461%。目前已有37,000個品牌40萬家門店接入閃購，包括蘋果、華為等品牌。今年，淘寶閃購用戶可搶領超過1,000萬份免單餐飲外賣紅包；而88VIP用戶每日專享兩個5折紅包。

阿里指出，今次是淘寶天貓升級為大消費平台的首個雙11，將線下門店系統打通線上旗艦店，實現「遠近一體 」經營模式。今年8月，閃購帶動淘寶app的日活躍用戶（DAU）按年增長20%，有490個零售品牌，在閃購成交額破百萬元人民幣。

阿里巴巴中國電商事業群淘寶平台總裁處端也表示，閃購已令生態商家收益，例如盒馬上線訂單按年增長70%，天貓超市半日達訂單按年增長50%。而品牌也可因此享受紅利，有77個單月成交破千萬的品牌，490個單月成交額破百萬的品牌。處端直言，阿里將搶佔大消費平台，搶跑萬億新賽道，令閃購與電商發揮協同效應。

88VIP會員數量雙位數增 定位超級引擎

針對88VIP，阿里形容稱，需要抓住平台的高淨值用戶，目前88VIP數量由4200萬，增至5300萬，實現雙位數增長。就人均年度消費金額而言，88VIP則是非88VIP的9倍，貢獻頭部品牌55%的成交，公司將其形容為超級引擎。

阿里指出，88VIP是淘寶天貓平台上最具消費力的用戶群體，今年，天貓雙11將重點為 88VIP會員推出全年最大幅度優惠及升級權益。淘寶及天貓將聯合商家，在官方立減85折的基礎上，向用戶發放高達500億元人民幣消費券，再疊加行業品類券等使用。