小馬智行通過上市聆訊　上半年虧損擴大87%至9608萬美元｜新股IPO

內地自動駕駛技術開發商﹑已於美國掛牌的小馬智行已獲通過上市聆訊。高盛﹑美銀﹑德銀及華泰國際為上市保薦人。



於2016年創立的小馬智行，開發L4級自動駕駛技術，主要著重自動駕駛出行服務，亦經營自動駕駛卡車服務和技術授權應用業務。

小馬智行招股書引述弗若斯特沙利文的資料指，小馬智行是中國首批獲得在四座一線城市的指定區域運營全無人駕駛的L4自動駕駛出租車經營許可的公司之一，也是唯一一家獲得在該等城市提供面向公眾的自動駕駛出行服務全部可得及所需監管許可的自動駕駛科技公司。目前運營一支由超過680輛自有自動駕駛出租車組成的車隊。

同時，公司也是中國首家於2024年12月獲得監管部門批准在跨省高速公路上進行無人駕駛的自動駕駛卡車編隊測試的公司。公司正運營一支由超過170輛自有及租賃自動駕駛卡車組成的車隊。

上半年收入逾3500萬美元

在今年上半年，小馬智行收入為3,543.4萬美元，按年升43.3%。其中，自動駕駛卡車服務收入跌4.1%至1,730萬美元，技術授權與應用收入升1.7倍至1,487.8萬美元，自動駕駛出行服務收入升1.8倍至325.6萬美元。期內應佔虧損9,608.6萬美元，按年擴大87.2%；經調整虧損淨額為7,442.3萬美元，按年增加33.1%。