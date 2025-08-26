小馬智行創始人：已在港探索部署自動駕駛　直言Tesla技術不成熟

小馬智行（美：PONY）號稱全球Robotaxi第一股，去年11月登陸納斯達克，公司創始人彭軍表示，公司已開始量產最新一代的自動駕駛車，預計年底可以超過1000輛。而對於Tesla（美：TSLA）的競爭，他就直言其技術仍不成熟。



針對香港市場，小馬智行則表示，大灣區有非常獨特的城際交通網絡，因此會視香港市場為大灣區的一部分，希望日後發展成為新的樞紐。



未正面回應來港上市傳聞 惟稱資產負債表健康

日前市場消息指出，公司擬以保密形式，申請來港上市，公司創始人彭軍以謠傳（rumoured）予以形容。

公司首席財務官王皓俊解釋稱，作為目前已經登陸納斯達克的公司，需要保持資產負債表的充裕，為下一階段的商業化準備，目前公司的股票表現不錯，流動性亦充足，相信資產負債表屬健康狀態，對於該傳聞則未有正面回應。

在北京亦莊的自動駕駛示範區內，小馬智行的自動駕駛測試車輛在進行車載設備的道路測試，圖片攝於6月19日。（新華社）

冀港日後為新樞紐 已與本地合作

談及進軍香港市場，王皓俊表示，會將香港視為大灣區的一部分，因為大灣區有非常獨特而有趣的城際間的交通，而公司已經在廣州和深圳加以佈局，希望日後可將香港發展為新的樞紐。

他也明言，這個過程需要與港府、與在地的合作夥伴探索最佳的部署方式。他表示，目前在港的發展仍然處於半封閉狀態，並沒有對外公開，公司份屬運輸署在機場開展測試計劃的一部分。

但公司也表示，若想真正在港島的鬧市中實現自動駕駛，就仍需要監管的許可，還有很多的工作要做，因此何時能在港島有相當規模的車隊，目前還不知具體的時間線，但希望可以很快成事。

小馬智行指出，若想真正在港島的鬧市中實現自動駕駛，還有許多工作要做。（資料圖片）

料年底前生產千輛Robotaxi 在美多為研發測試

就公司自身運營情況而言，彭軍介紹指出，公司目前在內地四大一線城市北上廣深，均已落地業務，當中廣州和深圳已開啟7×24小時無人車運營。

他強調，2025年是關鍵的一年，因為公司開始量產最新一代的自動駕駛車。其解釋稱，公司並非自己生產，而是與原裝的車廠進行合作，最新產品就分別與Toyota、廣汽、北汽合作，配備一致的設計，三條生產線同步進行。目前已生產約300輛，預計年底可以超過1000輛，系統套件相比上代成本下降70%。

而針對海外市場，公司亦在美國佈局，面對地緣風險的壓力，公司強調在美更類似於研發性質的測試，而非開展叫車服務。此外中東、東南亞、南韓等亦有涉及，主要因這些市場人口豐富。

不過彭軍也指出，目前除卻中美兩國，其他大多數國家的法規框架都處於測試階段，可能會存在滯後，但相信見及中美兩國的成功，可逐步跟上步伐。

英籍企業家胡潤舉辦禮物交換公益遊戲，彭軍將公司第一輛在公共道路上路的自動駕駛汽車交換Labubu。（資料圖片）

拆解自動駕駛等級 指Tesla尚處第一階段

而對於自動駕駛技術本身，彭軍形容L4級別Robotaxi的發展，可分為三個階段。首階段為車上仍有安全員，第二階段為小規模無駕駛員的駕駛，第三階段就為大規模全無人駕駛。

針對Tesla（美：TSLA）的競爭，他就直言Tesla尚在開展有安全員的實驗，因此還處於第一階段，未來能形成多大的規模，以多快的速度發展，仍然有待觀察，目前仍不成熟。

彭軍續指，L1到L5的自動駕駛分級，其實是15年前提出的概念，在他看來L4與L5之間的差異並不顯著。依照原本的定義，L5應可以在任何地方完全實現無人駕駛，L4為特定區域，但事實上，現在公司旗下車輛已經可以在多個城市、各種不同的天氣條件下運營，因此L5的重點在於商業價值，而非技術價值。