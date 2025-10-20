四新股今啟招股　合計最多籌逾181億　三一重工4303元入場｜IPO

新股市場熱度持續，多隻新股同日啟動招股，並計劃將於周四（23日）截飛，下周二（28日）掛牌。四隻新股合計集資最多181.4億元，



內地工程機械企業三一重工（新上市：6031）即日（20日）起至周四（23日）招股，計劃發行5.8億股H股，香港公開發售佔一成，每股招股價介乎20.3元至21.3元，集資最多123.6億元。一手200股，入場費4303.0元。該股預計10月28日掛牌，中信證券為獨家保薦人。

內地企業級大模型滴普科技 （新上市：1384） 20日至23日招股，計劃發行2663.2萬H股，香港公開發售佔5%，招股價每股26.66元，集資7.1億元。一手200股，入場費5385.8元。該股預計10月28日掛牌買賣，中信証券、民銀資本、國泰君安國際、浦銀國際、交銀國際為聯席保薦人。

內地茶葉供應商八馬茶業 （新上市：6980）20日至23日招股，計劃發行900萬股H股，香港公開發售佔10%，招股價介乎45元至50元，集資最多4.5億元。一手100股，入場費5050.4元。該股預計10月28日掛牌，聯席保薦人包括華泰國際、農銀國際及天風國際。

綜合光學與無線連接設備供應商劍橋科技（新上市：6166）20日至23日招股，計劃發售6701.05萬股H股，香港公開發售佔10%，每股招股價不超過68.88元，集資最多46.2億元。一手50股，入場費3478.7元。該股預計10月28日掛牌買賣，國泰君安為獨家保薦人。