虛擬資產｜上市公司擬轉型成DAT　彭博﹕港交所最少拒5企轉型計劃

數碼或虛擬資產近年迅速發展，成為新興投資產品，個別上市公司除卻涉足有關資產外，更有意轉型成為數碼資產財庫（DAT）。不過據《彭博》引述消息人士指出，包括港交所（0388）等三間亞太區股票交易所，對有關發展抱有疑慮，更指出港交所至少對5間有意轉型為DAT的上市的發展計劃作出質疑。



報道指出，亞太地區三大股票交易所正在抵制偽裝成上市公司的加密貨幣囤積平台。

報道引述知情人士透露，港交所已經對至少5家公司的計劃提出了質疑，這些公司最近幾個月尋求轉向DAT作為其核心業務。由於申請內容保密，這些知情人士要求匿名。目前，這些公司均未獲得批准。所謂的DAT在印度和澳大利亞也遭遇了類似的反對。

2025年9月10日，圖為加密貨幣比特幣（Bitcoin）的照片。（Reuters）

知情人士稱，在香港目前禁止上市公司轉型為純粹囤積加密貨幣的公司。

報道指出港交所發言人拒絕對受到其質疑的具體公司發表評論，但表示其框架「確保所有尋求上市的申請人以及已上市申請人的業務和運營都是可行、可持續且有實質內容」。